Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 мая 2019, 18:35



Литературно-хореографические вечера «Тревожит памятью война» прошли в концертном зале Норильской детской школы искусств на Богдана Хмельницкого, 17 А.

У организаторов получился настоящий спектакль, своеобразный реквием памяти - с пронзительными стихами, музыкальными и танцевальными номерами от учащихся школы. Вели театрализованную программу Евгения Калинина, Дарья Чуруксаева и Оксана Мустяца. Выступали на сцене хор НДШИ, преподаватели и ученики школы. Большинство номеров, на которые опирался концерт, подготовили образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» под руководством Анны Соколовой, а также хореографы Екатерина Писарева и Кристина Баландина. Учителя танцев со своими воспитанниками создали около десятка композиций - о вдовах, летчицах, которых фашисты прозвали «ночными ведьмами». Тут была и разудалая «Катюша», и торжественный и строгий «Бессмертный полк». «Мы попробовали передать языком танца эмоции, боль поражений, радость большой победы, то, какой ценой она досталась нашим поколениям… В общей сложности в концерте выступали 60 воспитанниц «Созвездия». Если то, что они сделали на сцене, тронуло кого-то, значит, мы придумывали и старались не зря», - сказала об участии своего ансамбля в литературно-танцевальном спектакле Анна Соколова. Фото Марины Хорошевской

Просмотров:133 Два вечера подряд, 6 и 7 мая, в зале НДШИ зрители смотрели концерт со слезами на глазах. Главными действующими лицами в постановочном действии, посвященном подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне, были дети. О них и для них был написан сценарий.У организаторов получился настоящий спектакль, своеобразный реквием памяти - с пронзительными стихами, музыкальными и танцевальными номерами от учащихся школы.Вели театрализованную программу Евгения Калинина, Дарья Чуруксаева и Оксана Мустяца. Выступали на сцене хор НДШИ, преподаватели и ученики школы. Большинство номеров, на которые опирался концерт, подготовили образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» под руководством Анны Соколовой, а также хореографы Екатерина Писарева и Кристина Баландина.Учителя танцев со своими воспитанниками создали около десятка композиций - о вдовах, летчицах, которых фашисты прозвали «ночными ведьмами». Тут была и разудалая «Катюша», и торжественный и строгий «Бессмертный полк».«Мы попробовали передать языком танца эмоции, боль поражений, радость большой победы, то, какой ценой она досталась нашим поколениям… В общей сложности в концерте выступали 60 воспитанниц «Созвездия». Если то, что они сделали на сцене, тронуло кого-то, значит, мы придумывали и старались не зря», - сказала об участии своего ансамбля в литературно-танцевальном спектакле Анна Соколова.Фото Марины Хорошевской