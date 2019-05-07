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7 мая 2019, 18:51



В преддверии Дня Победы в «Арктике» прошли финальные соревнования военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» – 2019.

В этот раз свою физическую и боевую подготовку показали 54 юноши, учащиеся шести образовательных учреждений: школ № 1, 32, 36 и 37, а также политехнического колледжа НГИИ и Норильского государственного индустриального института. В каждой из команд - по восемь юношей. Болели за них и поддерживали боевой настрой однокашники: школьники и студенты. По словам Валерия Дубровина, военно-спортивная эстафета «Будущий воин» проводится для привлечения школьников и студентов к регулярным занятиям спортом, воспитания патриотизма и гордости за страну, в которой они живут, а также подготовки молодёжи к службе в Вооруженных силах. Юношам предстояло проявить себя в пяти эстафетах. Первая – скоростная: участнику необходимо было с макетом автомата пробежать 30 метров, обойти конус, а затем на обратном пути оббежать скамейку с сидящими товарищами и передать автомат как эстафетную палочку следующему участнику. Второй конкурс – подтягивание: в нем принимают участие четыре человека из команды. Победителем конкурса становится тот, кто больше всех подтянулся. Третья эстафета – комбинированная, или биатлон. В ней принимает участие вторая четвёрка, то есть юноши, которые не участвовали в конкурсе на подтягивание. Первый участник пробегает около трёх метров, делает длинный кувырок вперёд через мат, снова бежит около трёх метров, перепрыгивает через обруч, снова бежит, преодолевает второй обруч, добегает до мата, ложится на него делает три выстрела из винтовки по мишени, находящейся от стрелка на расстоянии 11 метров. Следующий участник делает выстрелы стоя. Также проходят дистанцию другие два участника. Четвёртый этап – переноска пострадавшего, но не просто так, а в противогазах. Также средство защиты должно быть надето и на условного пострадавшего. Заключительный конкурс – эстафета по кругу. Каждый из юношей должен оббежать стоящие по кругу конусы и передать следующему макет автомата. Победитель определяется по наименьшему количеству набранных баллов и отсутствию штрафных очков. Оценивали участников эстафеты педагоги политехнического колледжа НГИИ и Норильского государственного индустриального института. В итоге шестое место в финале военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» - 2019 досталось команде школы № 36. Пятое – у школы № 1, четвёртое – у школы № 37. В лидерскую тройку вышла команда школы № 32, которая заняла третье место. Второе место - у политехнического колледжа. Победителем стала команда Норильского государственного индустриального института. Главный судья соревнований Валерий Дубровин отметил, что первая школа – единственная, которая не пропустила ни одного соревнования «Будущий воин». Призёры соревнований получили медали и кубки с памятными надписями. Вкусным поощрением для победителей стали полуторакилограммовые пироги. Каждый из участников команд, занявших четвёртое, пятое и шестое места удостоился почётной грамоты и килограммового пирога на команду. Творческие паузы спортсменам дарили воспитанницы Лилии Якуповой – ансамбль современного эстрадного танца «Шкода». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:129 Идейный вдохновитель военно-спортивной эстафеты – Валерий Дубровин, заведующий кафедрой физического воспитания Норильского государственного индустриального института. Он проводит эти соревнования при поддержке своего родного НГИИ.В этот раз свою физическую и боевую подготовку показали 54 юноши, учащиеся шести образовательных учреждений: школ № 1, 32, 36 и 37, а также политехнического колледжа НГИИ и Норильского государственного индустриального института. В каждой из команд - по восемь юношей. Болели за них и поддерживали боевой настрой однокашники: школьники и студенты.По словам Валерия Дубровина, военно-спортивная эстафета «Будущий воин» проводится для привлечения школьников и студентов к регулярным занятиям спортом, воспитания патриотизма и гордости за страну, в которой они живут, а также подготовки молодёжи к службе в Вооруженных силах.Юношам предстояло проявить себя в пяти эстафетах. Первая – скоростная: участнику необходимо было с макетом автомата пробежать 30 метров, обойти конус, а затем на обратном пути оббежать скамейку с сидящими товарищами и передать автомат как эстафетную палочку следующему участнику. Второй конкурс – подтягивание: в нем принимают участие четыре человека из команды. Победителем конкурса становится тот, кто больше всех подтянулся. Третья эстафета – комбинированная, или биатлон. В ней принимает участие вторая четвёрка, то есть юноши, которые не участвовали в конкурсе на подтягивание. Первый участник пробегает около трёх метров, делает длинный кувырок вперёд через мат, снова бежит около трёх метров, перепрыгивает через обруч, снова бежит, преодолевает второй обруч, добегает до мата, ложится на него делает три выстрела из винтовки по мишени, находящейся от стрелка на расстоянии 11 метров. Следующий участник делает выстрелы стоя. Также проходят дистанцию другие два участника. Четвёртый этап – переноска пострадавшего, но не просто так, а в противогазах. Также средство защиты должно быть надето и на условного пострадавшего. Заключительный конкурс – эстафета по кругу. Каждый из юношей должен оббежать стоящие по кругу конусы и передать следующему макет автомата.Победитель определяется по наименьшему количеству набранных баллов и отсутствию штрафных очков. Оценивали участников эстафеты педагоги политехнического колледжа НГИИ и Норильского государственного индустриального института.В итоге шестое место в финале военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» - 2019 досталось команде школы № 36. Пятое – у школы № 1, четвёртое – у школы № 37. В лидерскую тройку вышла команда школы № 32, которая заняла третье место. Второе место - у политехнического колледжа. Победителем стала команда Норильского государственного индустриального института.Главный судья соревнований Валерий Дубровин отметил, что первая школа – единственная, которая не пропустила ни одного соревнования «Будущий воин».Призёры соревнований получили медали и кубки с памятными надписями. Вкусным поощрением для победителей стали полуторакилограммовые пироги.Каждый из участников команд, занявших четвёртое, пятое и шестое места удостоился почётной грамоты и килограммового пирога на команду.Творческие паузы спортсменам дарили воспитанницы Лилии Якуповой – ансамбль современного эстрадного танца «Шкода».Фото Владимира Макушкина