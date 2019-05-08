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8 мая 2019, 10:10



Публичная библиотека приглашает норильских поэтов от 15 до 30 лет к участию в городском конкурсе молодых авторов «Новое перо».

Задать свои вопросы организаторам конкурса можно по телефону 46-21-01.

Просмотров:275 В этом году участники будут состязаться в мелодекламации – выразительном чтении своих авторских стихов под музыку. Тексты стихотворений и аудиофайлы принимаются в рамках отборочного этапа с 29 апреля по 30 сентября этого года.Задать свои вопросы организаторам конкурса можно по телефону 46-21-01.