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8 мая 2019, 12:48



В преддверии 9 Мая в Норильске прошёл диктант Победы. Площадкой для его проведения стала гимназия № 11.

Участников диктанта приветствовала Нина Шпетная, директор гимназии № 11, депутат Норильского городского Совета, представитель уполномоченного по правам человека в Красноярском крае. Она поздравила всех с приближающимся праздником и пожелала успехов. Диктант проходил в формате тестирования. Задания содержали 20 вопросов, связанных с важными историческими событиями Великой Отечественной войны, географией сражений, героями, изображением войны в искусстве и литературе. На выполнение работы участникам было отведено 45 минут. Многие справились и раньше, признались, что для них тест оказался несложным. В числе выполнявших работу были школьники и их родители, а также Елена Недбайло - заместитель главы Норильска по району Кайеркан, депутаты Норильского городского Совета Геннадий Енчик и Роман Сербин. Все участники Диктанта получили на память дипломы. Организовать проведение диктанта помогли волонтёры из «Молодой гвардии» от партии «Единая Россия». Они рассказали участникам об акции и подарили всем поздравительные открытки и георгиевские ленточки. Проверку тестов проведет Рособрнадзор в электронном режиме. Для тех, у кого будет максимальное число правильных ответов, организаторы акции приготовили специальные призы. Результаты опубликуют на сайте «Диктант Победы» (диктантпобеды.рф) в День России 12 июня. Фото пресс-центра гимназии №11

Просмотров:337 Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» посвящена событиям Великой Отечественной войны и проводится при поддержке Рособрнадзора. Возрастных ограничений у акции нет, поэтому проверить свои знания мог любой желающий. Среди участников диктанта в гимназии № 11 были школьники, студенты, педагоги, госслужащие, – все, кто интересуется историей Второй мировой войны, сообщает пресс-центр учебного заведения.Участников диктанта приветствовала Нина Шпетная, директор гимназии № 11, депутат Норильского городского Совета, представитель уполномоченного по правам человека в Красноярском крае. Она поздравила всех с приближающимся праздником и пожелала успехов.Диктант проходил в формате тестирования. Задания содержали 20 вопросов, связанных с важными историческими событиями Великой Отечественной войны, географией сражений, героями, изображением войны в искусстве и литературе. На выполнение работы участникам было отведено 45 минут. Многие справились и раньше, признались, что для них тест оказался несложным. В числе выполнявших работу были школьники и их родители, а также Елена Недбайло - заместитель главы Норильска по району Кайеркан, депутаты Норильского городского Совета Геннадий Енчик и Роман Сербин. Все участники Диктанта получили на память дипломы.Организовать проведение диктанта помогли волонтёры из «Молодой гвардии» от партии «Единая Россия». Они рассказали участникам об акции и подарили всем поздравительные открытки и георгиевские ленточки.Проверку тестов проведет Рособрнадзор в электронном режиме. Для тех, у кого будет максимальное число правильных ответов, организаторы акции приготовили специальные призы. Результаты опубликуют на сайте «Диктант Победы» (диктантпобеды.рф) в День России 12 июня.Фото пресс-центра гимназии №11