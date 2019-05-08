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8 мая 2019, 12:52



АРН приглашает норильчан к обсуждению будущего бренда туркластера «Арктический».

Для того чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо зарегистрироваться: arnorilsk.timepad.ru/event/973667/ До 1 июня эксперты подготовят три бренд-стратегии. На основании одной из них, утверждённой, к октябрю текущего года будет разработан брендбук. Для этого «Асмысл» проведёт ряд исследований и интервью на территории Норильска, Дудинки и посетит наиболее значимые с точки зрения развития туризма места на Таймыре. Проект туристско-рекреационного кластера «Арктический» разработан Агентством развития Норильска, администрацией города и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Он подразумевает объединение всех туристических возможностей и направлений большого Таймыра: круизный, событийный, экологический, этнографический, культурно-познавательный и промышленный. Вместе с этим туркластер объединит реализацию нескольких инвестиционных проектов, среди которых: модернизация дорог и причалов на реках Норильской и Дудинки, строительство гостиниц, создание этнодеревни в Дудинке. Компания «Асмысл» специализируется на работе с северными территориями. Командой уже разработаны бренды Архангельской области, Ненецкого автономного округа, кластера «Беломорье» в Мурманской области с детальной картой территории. Брендирование туркластера «Арктический» – это создание условий для узнавания территории и её продвижения, возможность привлечь инвесторов и бизнесменов для модернизации туристского потенциала Таймыра. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:270 Разработкой туристического бренда под кураторством Агентства развития Норильска занимается компания «Асмысл»: бренд-стратег Наталья Рыбальченко, арт-директор Игорь Маковский и социолог Мария Королёва. Для понимания того, как Таймыр видят его жители и что он способен предложить гостям, «Асмысл» проведёт в Норильске стратегическую сессию с горожанами, представителями компании «Норникель», бизнеса, муниципалитета и туристского сообщества. Встреча пройдёт на площадке АРН 15 мая с 14 до 19 часов, сообщает пресс-служба агентства. Первая часть сессии будет посвящена презентации и обсуждению успешных примеров брендирования северных территорий. Вторая рассчитана на групповую работу, цель которой – генерация идей, которые могут лечь в основу будущего бренда туркластера.Для того чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо зарегистрироваться: arnorilsk.timepad.ru/event/973667/До 1 июня эксперты подготовят три бренд-стратегии. На основании одной из них, утверждённой, к октябрю текущего года будет разработан брендбук. Для этого «Асмысл» проведёт ряд исследований и интервью на территории Норильска, Дудинки и посетит наиболее значимые с точки зрения развития туризма места на Таймыре.Проект туристско-рекреационного кластера «Арктический» разработан Агентством развития Норильска, администрацией города и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Он подразумевает объединение всех туристических возможностей и направлений большого Таймыра: круизный, событийный, экологический, этнографический, культурно-познавательный и промышленный. Вместе с этим туркластер объединит реализацию нескольких инвестиционных проектов, среди которых: модернизация дорог и причалов на реках Норильской и Дудинки, строительство гостиниц, создание этнодеревни в Дудинке.Компания «Асмысл» специализируется на работе с северными территориями. Командой уже разработаны бренды Архангельской области, Ненецкого автономного округа, кластера «Беломорье» в Мурманской области с детальной картой территории. Брендирование туркластера «Арктический» – это создание условий для узнавания территории и её продвижения, возможность привлечь инвесторов и бизнесменов для модернизации туристского потенциала Таймыра.Фото Владимира Макушкина