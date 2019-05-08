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8 мая 2019, 13:47



Арт-объекты и Шатёр зимней Универсиады-2019 передадут Красноярску.

Объекты временной инфраструктуры Студенческих игр, расположенные в городской среде, будут принадлежать администрации Красноярска. Так, в муниципальную собственность передадут арт-объекты, среди которых талисман Студенческих игр – U-Лайка, объёмные буквы – хештег «Красноярск-2019», флаговые конструкции и часы обратного отсчёта зимней Универсиады-2019, которые расположены на набережной Красноярска рядом с Коммунальным мостом. Кроме того, Красноярску передадут объекты и оборудование Парка Универсиады – главной культурной площадки Студенческих игр. В частности, планируется, что Шатер зимней Универсиады-2019 будет использоваться при проведении различных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. «Переданные объекты будут активно включаться в городскую среду, – отметила заместитель главы города – руководитель департамента социального развития Наталья Боброва. – Они будут долго служить горожанам и гостям Красноярска и станут напоминанием о международном спортивном форуме, который принял наш город». Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:262 Элементы оформления городской среды, которые дирекция зимней Универсиады-2019 использовала при проведении Студенческих игр, передадут в собственность Красноярска, сообщается на официальном портале Красноярского края. В дальнейшем эти объекты будут использоваться при подготовке городских мероприятий.Объекты временной инфраструктуры Студенческих игр, расположенные в городской среде, будут принадлежать администрации Красноярска. Так, в муниципальную собственность передадут арт-объекты, среди которых талисман Студенческих игр – U-Лайка, объёмные буквы – хештег «Красноярск-2019», флаговые конструкции и часы обратного отсчёта зимней Универсиады-2019, которые расположены на набережной Красноярска рядом с Коммунальным мостом.Кроме того, Красноярску передадут объекты и оборудование Парка Универсиады – главной культурной площадки Студенческих игр. В частности, планируется, что Шатер зимней Универсиады-2019 будет использоваться при проведении различных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.«Переданные объекты будут активно включаться в городскую среду, – отметила заместитель главы города – руководитель департамента социального развития Наталья Боброва. – Они будут долго служить горожанам и гостям Красноярска и станут напоминанием о международном спортивном форуме, который принял наш город».Фото с официального сайта Универсиады-2019