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8 мая 2019, 13:49



«Заповедники Таймыра» предлагают экскурсионные туры по Таймыру и на плато Путорана.

Маршруты составлены таким образом, чтобы в них мог участвовать любой человек, не обладающий специальной физической подготовкой. Из-за труднодоступности заповедных территорий заброска и выброска на маршрут происходит вертолётом. На плато Путорана – из аэропорта Валёк, в тур по северным территориям полуострова – из Хатанги. Более подробную информацию о каждом разработанном маршруте, а также стоимость экскурсионного пакета можно узнать на сайте Объединённой дирекции «Заповедников Таймыра» в разделе «Туризм». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:331 В «Заповедниках Таймыра» разработано несколько экскурсионных маршрутов для заповедных территорий плато Путорана и на просторах полуострова Таймыр, сообщает пресс-служба объединённой дирекции. На плато Путорана для посещения включены красивейшие водопады Большой Иркиндинский, Китобо-Орон, столбчатые каньоны реки Большой Хонна-Макит и многие другие уникальные красоты. В течение этих путешествий разной продолжительности – от 8 часов до 2 дней – у каждого будет уникальная возможность посетить красивейшие каньонные озёра, например, Кутарамакан или Дулук. Загадочные реки Мамонта, Шренка на севере полуострова включены в программу тура «Притяжение Таймыра». Если посчастливится, можно увидеть настоящих исполинов тундры - реликтовых животных овцебыков.Маршруты составлены таким образом, чтобы в них мог участвовать любой человек, не обладающий специальной физической подготовкой.Из-за труднодоступности заповедных территорий заброска и выброска на маршрут происходит вертолётом. На плато Путорана – из аэропорта Валёк, в тур по северным территориям полуострова – из Хатанги.Более подробную информацию о каждом разработанном маршруте, а также стоимость экскурсионного пакета можно узнать на сайте Объединённой дирекции «Заповедников Таймыра» в разделе «Туризм».Фото Владимира Макушкина