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8 мая 2019, 14:53



МФК «Норильский никель» уступил в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Суперлиги. Но это ещё не конец, сегодня предстоит четвёртая игра.

Вторая 25-минутка началась уже с прессинга на ворота хозяев, которые со стартовым свистком защищал Иван Поддубный. В итоге на 28-й минуте стараниями Крыкуна тюменцы вышли-таки вперед. На это три минуты спустя результативным прессингом ответил Данил Кутузов, а спустя ещё некоторое время бразильский легионер никельщиков Болинья в фирменном стиле вновь заставил ликовать трибуны «Арктики». Однако за пять минут до сирены Сергей Абрамович сравнял счет (4:4) и перевёл игру в дополнительное время. Две дополнительные пятиминутки забитых голов не принесли, встреча перешла в серию послематчевых пенальти. И здесь уже точнее оказалась «Тюмень». Отбивать шестиметровые удары у норильчан вызвался Василий Белов, ранее отразивший пенальти с игры. Следует признать, что со своей задачей первый номер «Норильского никеля» неплохо справился, оставив не у дел Младена Коцича. К сожалению, его партнеры по команде подкачали: если удар Павла Сучилина цели достиг, Сергей Сергеев и Руслан Кудзиев переиграть вратаря соперников не смогли. Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Тюмени». Сегодня во Дворце спорта «Арктика» состоится четвёртый матч между соперниками, и если и на этот раз сильнее будут гости, то в их копилке окажется уже три победы, что по регламенту чемпионата открывает дорогу в полуфинал. Если же в сегодняшнем противостоянии победит «Норильский никель», то серия переедет в Тюмень, где 11 мая состоится пятая, завершающая встреча серии. Добавим, что сегодняшняя игра начнётся в 19.00. Трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.

Просмотров:299 Соперник норильчан, «Тюмень», уже в начале игры был вынужден дважды начинать с центра площадки – оба раза постарался Павел Соколов. К исходу тайма тюменцам удалось исправить ситуацию благодаря точным ударам Ивана Милованова и Сергея Крыкуна.Вторая 25-минутка началась уже с прессинга на ворота хозяев, которые со стартовым свистком защищал Иван Поддубный. В итоге на 28-й минуте стараниями Крыкуна тюменцы вышли-таки вперед. На это три минуты спустя результативным прессингом ответил Данил Кутузов, а спустя ещё некоторое время бразильский легионер никельщиков Болинья в фирменном стиле вновь заставил ликовать трибуны «Арктики». Однако за пять минут до сирены Сергей Абрамович сравнял счет (4:4) и перевёл игру в дополнительное время.Две дополнительные пятиминутки забитых голов не принесли, встреча перешла в серию послематчевых пенальти. И здесь уже точнее оказалась «Тюмень». Отбивать шестиметровые удары у норильчан вызвался Василий Белов, ранее отразивший пенальти с игры. Следует признать, что со своей задачей первый номер «Норильского никеля» неплохо справился, оставив не у дел Младена Коцича. К сожалению, его партнеры по команде подкачали: если удар Павла Сучилина цели достиг, Сергей Сергеев и Руслан Кудзиев переиграть вратаря соперников не смогли.Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Тюмени». Сегодня во Дворце спорта «Арктика» состоится четвёртый матч между соперниками, и если и на этот раз сильнее будут гости, то в их копилке окажется уже три победы, что по регламенту чемпионата открывает дорогу в полуфинал. Если же в сегодняшнем противостоянии победит «Норильский никель», то серия переедет в Тюмень, где 11 мая состоится пятая, завершающая встреча серии.Добавим, что сегодняшняя игра начнётся в 19.00. Трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.