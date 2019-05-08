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8 мая 2019, 14:55



Череда праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, началась с открытия тематической выставки «Я - крепость, веду бой…».

Выставка «Я - крепость, веду бой…» посвящена памяти героической обороны и защитников Брестской крепости. Экспозиция представлена в Норильске благодаря сотрудничеству Музея Норильска и Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Художественное решение разработал и воплотил в жизнь член Союза художников Республики Беларусь Юрий Леонидович Сухов. Материалы выставки позволяют посетителям мысленно оказаться «внутри» легендарной крепости, увидеть её предвоенную жизнь, прочувствовать оборону июня 1941 года, узнать судьбы защитников крепости. Ощущение погружения в события, особый эмоциональный фон создадут большеформатные фотографии и цитаты из воспоминаний очевидцев, представленные из фотоальбомов и семейных архивов участников обороны крепости, оставшихся в живых. На открытии выставки заведующая отделом культурно-образовательной работы музея Норильска Лидия Щипко провела экскурс в историю, рассказав о деталях немецкой операции по захвату Брестской крепости, с которой, собственно, на рассвете 22 июня 1941 года и началась война в Советском Союзе. «Этой выставкой мы продолжаем цикл экспозиций, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны и приуроченных ко Дню Великой Победы, - рассказал и. о. директора МВК «Музей Норильска» Василий Мороз. - За эти годы норильчанам были представлены несколько проектов, организованных совместно с различными музеями страны, таких как «Битва под Ржевом» или «Сражение под Прохоровкой». Сегодня мы представляем новую выставку: на 21 планшете раскрываются пять тематических историй, повествующих о трагических событиях июня 1941 года, первых часах и днях страшной войны с момента вероломного нападения Германии на СССР. Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева заметила, что экспозиция позволяет зрителю прочувствовать эмоции, с которыми бойцы Брестской крепости шли в бой: «Они шли на верную смерть, но знали, что защищали нашу страну и миллионы своих земляков, и в том числе будущие поколения, то есть нас с вами. Благодаря этим людям мы живем сегодня в нашей стране, говорим на родном языке и ходим по своей земле». Прошло много лет после окончания Великой Отечественной войны, прежде чем стали известны подробности обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года. Сегодня крепость - символ непокорённости, силы духа и мужества, неоспоримый символ Победы. Фото Ирины Яринской

Просмотров:288 Эта экспозиция открывает новый цикл выставок «Города-герои Советского Союза», приуроченных к ежегодным майским праздникам.Выставка «Я - крепость, веду бой…» посвящена памяти героической обороны и защитников Брестской крепости. Экспозиция представлена в Норильске благодаря сотрудничеству Музея Норильска и Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Художественное решение разработал и воплотил в жизнь член Союза художников Республики Беларусь Юрий Леонидович Сухов. Материалы выставки позволяют посетителям мысленно оказаться «внутри» легендарной крепости, увидеть её предвоенную жизнь, прочувствовать оборону июня 1941 года, узнать судьбы защитников крепости. Ощущение погружения в события, особый эмоциональный фон создадут большеформатные фотографии и цитаты из воспоминаний очевидцев, представленные из фотоальбомов и семейных архивов участников обороны крепости, оставшихся в живых.На открытии выставки заведующая отделом культурно-образовательной работы музея Норильска Лидия Щипко провела экскурс в историю, рассказав о деталях немецкой операции по захвату Брестской крепости, с которой, собственно, на рассвете 22 июня 1941 года и началась война в Советском Союзе.«Этой выставкой мы продолжаем цикл экспозиций, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны и приуроченных ко Дню Великой Победы, - рассказал и. о. директора МВК «Музей Норильска» Василий Мороз. - За эти годы норильчанам были представлены несколько проектов, организованных совместно с различными музеями страны, таких как «Битва под Ржевом» или «Сражение под Прохоровкой». Сегодня мы представляем новую выставку: на 21 планшете раскрываются пять тематических историй, повествующих о трагических событиях июня 1941 года, первых часах и днях страшной войны с момента вероломного нападения Германии на СССР.Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева заметила, что экспозиция позволяет зрителю прочувствовать эмоции, с которыми бойцы Брестской крепости шли в бой:«Они шли на верную смерть, но знали, что защищали нашу страну и миллионы своих земляков, и в том числе будущие поколения, то есть нас с вами. Благодаря этим людям мы живем сегодня в нашей стране, говорим на родном языке и ходим по своей земле».Прошло много лет после окончания Великой Отечественной войны, прежде чем стали известны подробности обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года. Сегодня крепость - символ непокорённости, силы духа и мужества, неоспоримый символ Победы.Фото Ирины Яринской