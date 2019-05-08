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8 мая 2019, 14:57



В крае началась регистрация участников на «Бирюсу-2019».

Программа форума включает образовательный, деловой, культурно-развлекательный и спортивный блоки, а также масштабную выставку общественных достижений и инициатив. Участниками трёх смен федеральной площадки неформального образования станут 3,5 тысячи молодых людей 18-30 лет со всей России, а также стран ближнего зарубежья. «В этом году форум «Бирюса» получил статус федеральной площадки. Это успех и заслуга всей команды молодёжной политики Красноярского края, – рассказал директор ТИМ «Бирюса» Дмитрий Назаров. – Однако более высокий статус предполагает и больше ответственности, но я уверен, что «Бирюса-2019» будет лучше, масштабнее, инициативнее. Вся команда организаторов уже работает для этого в полную силу». Откроет образовательный сезон смена федерального значения «Энергия», которая пройдёт с 9 по 15 июля, на которую соберутся молодые сотрудники энергетических компаний, студенты профильных вузов. Форум создаст образовательную среду для работы над новыми подходами к развитию энергетических проектов, в том числе в области альтернативной энергетики. Смена регионального значения «Общество» пройдёт с 18 по 24 июля. Её участниками станут молодёжные сообщества Красноярского края. 27 июля – 2 августа продолжит инициативное лето ещё одна смена федерального значения «Сила России: Сибирь». Главными темами этой недели станут пространственное развитие страны и управление территориями, реновация и конкуренция за человека, управление и развитие цифровой экономики. Участниками третьей смены станут молодые люди с проектными идеями, которые будут сгруппированы в четыре кластера: цифровой, управленческий, HR и пространственный. Каждый кластер – это цех по разработке профильных проектов и большая фокус-группа, позволяющая построить образ будущего соответствующей сферы глазами молодёжи. С 4 по 8 сентября на территории инициативной молодёжи соберутся бойцы студенческих отрядов Красноярского края и Сибирского федерального округа, чтобы подвести итоги третьего трудового семестра. Напомним, регистрация участников всероссийского молодёжного образовательного форума проходит в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Актуальную информацию о проекте можно узнать в официальном сообществе форума «ВКонтакте».

Просмотров:247 Открыта регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория инициативной молодёжи «Бирюса-2019». Работа молодёжной площадки традиционно начнётся в июле на берегу Красноярского водохранилища.Программа форума включает образовательный, деловой, культурно-развлекательный и спортивный блоки, а также масштабную выставку общественных достижений и инициатив. Участниками трёх смен федеральной площадки неформального образования станут 3,5 тысячи молодых людей 18-30 лет со всей России, а также стран ближнего зарубежья.«В этом году форум «Бирюса» получил статус федеральной площадки. Это успех и заслуга всей команды молодёжной политики Красноярского края, – рассказал директор ТИМ «Бирюса» Дмитрий Назаров. – Однако более высокий статус предполагает и больше ответственности, но я уверен, что «Бирюса-2019» будет лучше, масштабнее, инициативнее. Вся команда организаторов уже работает для этого в полную силу».Откроет образовательный сезон смена федерального значения «Энергия», которая пройдёт с 9 по 15 июля, на которую соберутся молодые сотрудники энергетических компаний, студенты профильных вузов. Форум создаст образовательную среду для работы над новыми подходами к развитию энергетических проектов, в том числе в области альтернативной энергетики.Смена регионального значения «Общество» пройдёт с 18 по 24 июля. Её участниками станут молодёжные сообщества Красноярского края.27 июля – 2 августа продолжит инициативное лето ещё одна смена федерального значения «Сила России: Сибирь». Главными темами этой недели станут пространственное развитие страны и управление территориями, реновация и конкуренция за человека, управление и развитие цифровой экономики. Участниками третьей смены станут молодые люди с проектными идеями, которые будут сгруппированы в четыре кластера: цифровой, управленческий, HR и пространственный. Каждый кластер – это цех по разработке профильных проектов и большая фокус-группа, позволяющая построить образ будущего соответствующей сферы глазами молодёжи.С 4 по 8 сентября на территории инициативной молодёжи соберутся бойцы студенческих отрядов Красноярского края и Сибирского федерального округа, чтобы подвести итоги третьего трудового семестра.Напомним, регистрация участников всероссийского молодёжного образовательного форума проходит в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Актуальную информацию о проекте можно узнать в официальном сообществе форума «ВКонтакте».