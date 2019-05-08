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8 мая 2019, 14:58



На Таймыре стартовал приём заявок на участие в конкурсе видеороликов «Камера, мотор, поехали».

Для участия в конкурсе необходимо до 20 мая направить заявку с указанием контактного номера, включая согласие на обработку персональных данных, согласие законного представителя несовершеннолетнего и видеоматериалы в электронном виде в Ледовую арену «Таймыр» по адресу: ул. Всесвятского, д. 12. Согласно положению видеоролик должен быть снят на горнолыжном склоне «Кайа» продолжительностью не более трёх минут, в нём должны быть отражены катание на сноубордах, лыжах или тюбингах, наличие титульного кадра с указанием названия видеоролика и автора. Кроме того, видеоролик должен быть выложен в одной или нескольких социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, YouTube с хэштегом #kaya_dudinka_con. Победители и призёры определятся по наибольшей сумме баллов в соответствии с оценочными результатами конкурсной комиссии, где также будут учитываться количество «лайков». Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и ценными призами, среди которых сертификаты на приобретения спортивных товаров. Подведение итогов и торжественное награждение состоится 27 мая. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в положении или по телефону 8 (3919) 5-36-88. Организатор конкурса - Центр развития зимних видов спорта Дудинки. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:262 Центр развития зимних видов спорта Дудинки объявил старт приёма заявок на участие в конкурсе видеороликов «Камера, мотор, поехали», где победителю будет вручён новый сноуборд.Для участия в конкурсе необходимо до 20 мая направить заявку с указанием контактного номера, включая согласие на обработку персональных данных, согласие законного представителя несовершеннолетнего и видеоматериалы в электронном виде в Ледовую арену «Таймыр» по адресу: ул. Всесвятского, д. 12.Согласно положению видеоролик должен быть снят на горнолыжном склоне «Кайа» продолжительностью не более трёх минут, в нём должны быть отражены катание на сноубордах, лыжах или тюбингах, наличие титульного кадра с указанием названия видеоролика и автора. Кроме того, видеоролик должен быть выложен в одной или нескольких социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, YouTube с хэштегом #kaya_dudinka_con.Победители и призёры определятся по наибольшей сумме баллов в соответствии с оценочными результатами конкурсной комиссии, где также будут учитываться количество «лайков». Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и ценными призами, среди которых сертификаты на приобретения спортивных товаров. Подведение итогов и торжественное награждение состоится 27 мая.Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в положении или по телефону 8 (3919) 5-36-88.Организатор конкурса - Центр развития зимних видов спорта Дудинки.Фото Владимира Макушкина