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8 мая 2019, 15:25

В норильском Молодёжном центре прошёл практический семинар для волонтёров проекта «Территория: Красные Камни».


Участниками семинара стали более 50 человек, большая часть из которых – молодёжь. Для них подготовили квест по тематике арктического туризма – в интерактивной форме участники закрепили свои знания в области ориентирования на местности, флоры и фауны Таймыра, базовых медицинских знаний и оказанию первой медицинской помощи в походных условиях. Кураторами волонтёрских команд выступили члены молодёжного парламента Норильска.
На мероприятии также присутствовали председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков и советник главы города Норильска Максим Миронов. Руководитель проекта «Территория: Красные Камни» Полина Киселёва представила презентацию проекта и схему сотрудничества с молодежными и волонтерскими движениями города.
Добавим, что проект «Территория: Красные Камни» планируется реализовать уже в этом году Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». При этом проект направлен на благоустройство ущелья Красные Камни, создание экологических и туристических троп, а также площадки для проведения массовых спортивных и туристических акций.
Также отметим, что проект входит в состав комплексного туристического кластера «Арктический», работа над которым началась в феврале этого года при участии Агентства развития Норильска, органов местного самоуправления Норильска и Таймыра, Агентства по развитию туризма Красноярского края и других организаций.
Фото участников семинара
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18:05   На Енисее открыта навигация 2019 года. Первые суда отправились в Подкаменную Тунгуску. 17:58   Сразу три краевых министерства примут участие в конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология»
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