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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:12 Сегодня в рядах Бессмертного полка Большого Норильска - более восьми тысяч человек.
16:42 «Полковой блиндаж» в Музее Норильска сегодня был полон как никогда.
16:35 «Мы преклоняем головы перед подвигом наших ветеранов» - Норильск отметил 74-ю годовщину Великой Победы.
16:32 Жители Талнаха отметили День Победы по традиции широко и торжественно.
16:31 День Победы Кайеркан встретил торжественным возложением цветов к памятной стеле, шествием Бессмертного полка и концертом у Ледового дворца.
12:20 Сегодня в полдень в Музее Норильска для горожан распахнул свои двери «Полковой блиндаж».
19:27 В Городском центре культуры состоялась традиционная дегустация солдатской каши. Ветераны её качество одобрили, и Норильск праздничным концертом отметил День Победы.
19:13 Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения поздравили ветеранов с Днём Победы.
19:01 В ДТП на автодороге Норильск-Алыкель погибла 20-летняя девушка.
15:25 В норильском Молодёжном центре прошёл практический семинар для волонтёров проекта «Территория: Красные Камни».
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