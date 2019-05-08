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8 мая 2019, 19:01



В ДТП на автодороге Норильск-Алыкель погибла 20-летняя девушка.

Дорожные полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Фото очевидцев аварии

Просмотров:514 ЧП произошло сегодня утром, в 8.55, в районе 35-го километра автодороги Норильск-Алыкель. По предварительной версии, водитель бензовоза, ехавший в сторону Алыкеля, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там спецвоз столкнулся с автомобилем «Мазда 3», который ехал из Алыкеля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 20-летняя девушка, пассажирка «Мазды», водитель легкового автомобиля и второй пассажир доставлены в городскую больницу с различными травмами. По предварительной версии, в происшествии виноват водитель бензовоза.Дорожные полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.Фото очевидцев аварии