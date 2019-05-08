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8 мая 2019, 19:13



Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения поздравили ветеранов с Днём Победы.

«Хотим пожелать вам крепкого здоровья, долгое время сохранять свою активность, оптимизм и жизнелюбие. Хотим вручить вам этот букет и открытку, сделанную руками ребятишек из социального приюта. Они от души написали вам поздравления и очень хотят, чтобы у вас всё было замечательно», - говорит Ольга Паськова, заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. «Как я люблю цветы, – говорит, улыбаясь, Зинаида Тимофеевна, и в её глазах загорается озорной огонёк. – Они у меня всегда долго стоят и радуют. Цветы мне дарят и внучки. Одна живёт здесь, а вторая в Емельяново. Внучки хорошие, помогают». В Норильск Зинаида Тимофеевна приехала в 1954 году вместе с мужем и уже с января 1955 года стала преданной подписчицей и читательницей «Заполярки». Хорошо помнит, каким был прежний город, людей, с которыми работала, своих учеников – заключённых из лагеря на Медвежке, им она преподавала русский язык и литературу, вспоминает и своих детсадовских воспитанников из старших и подготовительных групп. Зинаида Тимофеевна родилась 25 сентября 1929 года в маленькой сибирской деревеньке Шарловке Красноярского края Козульского района в большой и дружной крестьянской семье. Была девятым ребёнком из десяти. Девочек в этой шумной компании было двое – Зинаида и её сестра Анна 1923 года рождения. Из большой семьи в живых осталось четверо: три брата и она. Ещё совсем ребёнком во время войны она много и трудно работала в колхозе. В свои 12 лет она выполняла все сельскохозяйственные работы: вязала снопы, возила на элеватор за восемь километров от деревни мешки с зерном, потом его молотила, ссыпала муку в мешки, убирала навоз, доила коров, боронила поля, полола их. За свой труд юные тыловики не получали ни копейки. А кроме этого было ещё и своё хозяйство в 40 соток, огород и строгий отец, который считал, что дети должны успевать и дома всё сделать, и в колхозе поработать. За работу в колхозе давали коня, чтобы перевезти дрова из леса и сено с поля. Уделять время учёбе после таких трудов было непросто. В деревне обучали только до четвёртого класса, а чтобы продолжать учиться, нужно было идти восемь километров через лес в Козульку. «Мы и работали, и шкодили - надерём бересты, перевяжем ноги и бегаем в этих лаптях по полям. Ни холода, ничего не боялись, – рассказывает Зинаида Тимофеевна. – А известие о Победе наш бригадир и председатель принесли в тот момент, когда я поила коней и от радости и неожиданности я упала прямо в это корыто. День Победы отмечали всей деревней. Натащили в клуб еды - кто что мог, накрыли стол. Гуляли, пели песни, танцевали. День Победы стал счастьем для всех. Четыре года назад ездила в свою деревню и не узнала её. Дома разваливаются... Но сейчас один из односельчан решил поставить памятный знак в честь тех, кто был на фронте и кто не вернулся. Я на это начинание дала 20 тысяч рублей». Взяв в руки свой парадный костюм, Зинаида Тимофеевна проводит рукой по наградам и, задержав на одной из них руку, говорит: «Вот эта награда для меня самая дорогая. Медаль «Ветеран труда». 74-ю годовщину Великой Победы ветеран встретит дома. Будет смотреть парад Победы в Москве, встречать внучку Олю и предаваться воспоминаниям. На минуту задумывается, а потом, улыбнувшись, говорит: «Я бабушка-хулиганка. Люблю смеяться, шутить, петь. Мои любимые песни «Ах, какая женщина» и «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне». Обожаю кроссворды, сканворды, особенно «Судоку», люблю картины местных художников, одна из них с озером Лама висит у меня в прихожей». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:252 Сегодня в отделении социального обслуживания на дому числятся 14 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Одна из них - Зинаида Тимофеевна Евстафьева. Энергия и позитив женщины просто поражают, поэтому и в поздравление социальные работники вкладывают особое тепло:«Хотим пожелать вам крепкого здоровья, долгое время сохранять свою активность, оптимизм и жизнелюбие. Хотим вручить вам этот букет и открытку, сделанную руками ребятишек из социального приюта. Они от души написали вам поздравления и очень хотят, чтобы у вас всё было замечательно», - говорит Ольга Паськова, заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.«Как я люблю цветы, – говорит, улыбаясь, Зинаида Тимофеевна, и в её глазах загорается озорной огонёк. – Они у меня всегда долго стоят и радуют. Цветы мне дарят и внучки. Одна живёт здесь, а вторая в Емельяново. Внучки хорошие, помогают».В Норильск Зинаида Тимофеевна приехала в 1954 году вместе с мужем и уже с января 1955 года стала преданной подписчицей и читательницей «Заполярки». Хорошо помнит, каким был прежний город, людей, с которыми работала, своих учеников – заключённых из лагеря на Медвежке, им она преподавала русский язык и литературу, вспоминает и своих детсадовских воспитанников из старших и подготовительных групп.Зинаида Тимофеевна родилась 25 сентября 1929 года в маленькой сибирской деревеньке Шарловке Красноярского края Козульского района в большой и дружной крестьянской семье. Была девятым ребёнком из десяти. Девочек в этой шумной компании было двое – Зинаида и её сестра Анна 1923 года рождения. Из большой семьи в живых осталось четверо: три брата и она. Ещё совсем ребёнком во время войны она много и трудно работала в колхозе. В свои 12 лет она выполняла все сельскохозяйственные работы: вязала снопы, возила на элеватор за восемь километров от деревни мешки с зерном, потом его молотила, ссыпала муку в мешки, убирала навоз, доила коров, боронила поля, полола их. За свой труд юные тыловики не получали ни копейки. А кроме этого было ещё и своё хозяйство в 40 соток, огород и строгий отец, который считал, что дети должны успевать и дома всё сделать, и в колхозе поработать. За работу в колхозе давали коня, чтобы перевезти дрова из леса и сено с поля. Уделять время учёбе после таких трудов было непросто. В деревне обучали только до четвёртого класса, а чтобы продолжать учиться, нужно было идти восемь километров через лес в Козульку.«Мы и работали, и шкодили - надерём бересты, перевяжем ноги и бегаем в этих лаптях по полям. Ни холода, ничего не боялись, – рассказывает Зинаида Тимофеевна. – А известие о Победе наш бригадир и председатель принесли в тот момент, когда я поила коней и от радости и неожиданности я упала прямо в это корыто. День Победы отмечали всей деревней. Натащили в клуб еды - кто что мог, накрыли стол. Гуляли, пели песни, танцевали. День Победы стал счастьем для всех.Четыре года назад ездила в свою деревню и не узнала её. Дома разваливаются... Но сейчас один из односельчан решил поставить памятный знак в честь тех, кто был на фронте и кто не вернулся. Я на это начинание дала 20 тысяч рублей».Взяв в руки свой парадный костюм, Зинаида Тимофеевна проводит рукой по наградам и, задержав на одной из них руку, говорит: «Вот эта награда для меня самая дорогая. Медаль «Ветеран труда».74-ю годовщину Великой Победы ветеран встретит дома. Будет смотреть парад Победы в Москве, встречать внучку Олю и предаваться воспоминаниям. На минуту задумывается, а потом, улыбнувшись, говорит: «Я бабушка-хулиганка. Люблю смеяться, шутить, петь. Мои любимые песни «Ах, какая женщина» и «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне». Обожаю кроссворды, сканворды, особенно «Судоку», люблю картины местных художников, одна из них с озером Лама висит у меня в прихожей».Фото Владимира Макушкина