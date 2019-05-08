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8 мая 2019, 19:27



В Городском центре культуры состоялась традиционная дегустация солдатской каши. Ветераны её качество одобрили, и Норильск праздничным концертом отметил День Победы.

- Где-то на юге страны сейчас уже всё цветет, а в Норильске стоят морозы, и лучше всего гуляющих в праздник людей согреет только каша, - поделился мнением глава Норильска Ринат Ахметчин. – Она должна быть горячей и рассыпчатой. Так ли это, мы сейчас и узнаем! Почти все ветераны в один голос уверяют, что каша хороша, и только Василий Григорьевич Пашинов критически замечает: - Суховата каша-то. Но это я так, от хорошей жизни. В войну-то, что ни привезут - и гречка, и перловка, и овсянка - всё шло за милую душу, никто не привередничал! А параллельно звучат музыкальные поздравления в адрес ветеранов от ансамбля Voices и восьмилетнего Станислава Коломийца, звонко исполнившего песню «Я вернусь победителем». Музыкальный подарок преподнёс им и подполковник Сергей Кохно, начальник военно–космической части № 40919, который много лет командует на площади Памяти Героев торжественным парадом. Словам известной композиции «Пора в путь-дорогу» подпевали все ветераны. Чуть позже в Большом зале ГЦК состоялся концерт с символичным названием «В пять часов вечера после войны». В нём приняли участие ведущие творческие коллективы Норильска: Норильская хоровая капелла, «Оганер», «Созвездие», «Талнахский перепляс», «Шкода» и другие. В программу вошли поэтические произведения – как военных лет, так и современные, не оставившие равнодушными никого из зрителей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:409 В преддверии 9 Мая ветераны по традиции сняли пробу с главного блюда солдатского рациона, которым в День Победы угощают горожан у полевых кухонь, и дали своё «добро». За одним столом с нашими героями сидели и руководители города.- Где-то на юге страны сейчас уже всё цветет, а в Норильске стоят морозы, и лучше всего гуляющих в праздник людей согреет только каша, - поделился мнением глава Норильска Ринат Ахметчин. – Она должна быть горячей и рассыпчатой. Так ли это, мы сейчас и узнаем!Почти все ветераны в один голос уверяют, что каша хороша, и только Василий Григорьевич Пашинов критически замечает:- Суховата каша-то. Но это я так, от хорошей жизни. В войну-то, что ни привезут - и гречка, и перловка, и овсянка - всё шло за милую душу, никто не привередничал!А параллельно звучат музыкальные поздравления в адрес ветеранов от ансамбля Voices и восьмилетнего Станислава Коломийца, звонко исполнившего песню «Я вернусь победителем». Музыкальный подарок преподнёс им и подполковник Сергей Кохно, начальник военно–космической части № 40919, который много лет командует на площади Памяти Героев торжественным парадом. Словам известной композиции «Пора в путь-дорогу» подпевали все ветераны.Чуть позже в Большом зале ГЦК состоялся концерт с символичным названием «В пять часов вечера после войны». В нём приняли участие ведущие творческие коллективы Норильска: Норильская хоровая капелла, «Оганер», «Созвездие», «Талнахский перепляс», «Шкода» и другие. В программу вошли поэтические произведения – как военных лет, так и современные, не оставившие равнодушными никого из зрителей.Фото Владимира Макушкина