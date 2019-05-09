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9 мая 2019, 12:20



Сегодня в полдень в Музее Норильска для горожан распахнул свои двери «Полковой блиндаж».

В День Великой Победы уже по сложившейся традиции Музей Норильска проводит день открытых дверей: участников Бессмертного полка, а также всех желающих ждут с 12 до 15 часов. Музей подготовил для гостей большую программу: здесь можно отдохнуть после шествия, согреться горячим чаем и послушать песни военных лет. Музыкальное настроение подарят творческие коллективы Норильска. Гости также смогут ознакомиться с выставкой «Я – крепость, веду бой...» из фондов музея «Брестская крепость-герой», г. Брест. Ощущение «погружения» в события создают большеформатные фотографии и цитаты из воспоминаний очевидцев. Своя праздничная программа проходит и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) - с 13 до 18 часов посетители станут участниками увлекательной квест-игры, а любителям рукоделия и прикладного мастерства предложат различные мастер-классы. Вход на все площадки музеев свободный. Фото Ирины Яринской

Просмотров:223 Сегодня в полдень в Музее Норильска для горожан распахнул свои двери «Полковой блиндаж».В День Великой Победы уже по сложившейся традиции Музей Норильска проводит день открытых дверей: участников Бессмертного полка, а также всех желающих ждут с 12 до 15 часов.Музей подготовил для гостей большую программу: здесь можно отдохнуть после шествия, согреться горячим чаем и послушать песни военных лет. Музыкальное настроение подарят творческие коллективы Норильска. Гости также смогут ознакомиться с выставкой «Я – крепость, веду бой...» из фондов музея «Брестская крепость-герой», г. Брест. Ощущение «погружения» в события создают большеформатные фотографии и цитаты из воспоминаний очевидцев.Своя праздничная программа проходит и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) - с 13 до 18 часов посетители станут участниками увлекательной квест-игры, а любителям рукоделия и прикладного мастерства предложат различные мастер-классы.Вход на все площадки музеев свободный.Фото Ирины Яринской