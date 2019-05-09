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9 мая 2019, 16:31



День Победы Кайеркан встретил торжественным возложением цветов к памятной стеле, шествием Бессмертного полка и концертом у Ледового дворца.

Шествие Бессмертного полка – более 700 человек - стартовало по традиции в 14.00 от Молодежного центра и завершилось у Ледового дворца, где руководители города и депутаты поздравили жителей района с Днем Победы. - Сегодня мы чествуем подвиги и заслуги наших отцов и дедов, отстоявших независимость нашей страны в той страшной кровопролитную войне. Мы всегда должны помнить: главное - жить под мирным небом, а наши дети должны, помня заслуги ветеранов, преумножать мощь и красоту нашей Родины. С праздником Великой Победы! Низко поклонимся нашим ветаранам! – поздравляя горожан, сказала заместитель главы Норильска по району Кайеркан, начальник кайерканского территориального управления Елена Недбайло. - Ветеранам дорого и очень трудно далась эта победа. Их подвиги должны оставаться в истории, в летописях, в памяти потомков, в памяти миллионов людей. Всем желаю гармонии, здоровья, тепла, жить в радости рядом с близкими и дорогими людьми и вечно помнить о бесценном историческом подвиге наших защитников! - присоединилась к поздравлениям депутат НГСД Нина Шпетная. Поддержал коллегу и депутат Геннадий Енчик: - От Дальнего Востока до Калининграда страна вспоминает отцов и дедов, которые пронесли славу российского оружия. Слава героям, слава великим людям, которые отстояли наши жизни! Пока мы помним великие подвиги наших отцов, мы будем непобедимы! - Мы помним и мы гордимся! С днем Великой Победы, Кайеркан! – завершил череду речей депутат Роман Сербин. Затем тут же, у Ледового дворца, на сцене начался концерт, в котором принимают участие творческие коллективы города: бессменная BrassBanda, ансамбли «Росвесник», «Горлица», "Экспромт" и творческое объединение "Свои", а также гости Кайеркана - "Талнахский перепляс", городская академическая капелла. Фото Марины Андриюк

Просмотров:213 В эти минуты концерт на кайерканской площади еще продолжается, горожане гуляют и дегустируют солдатскую кашу. А в 13.30 началась торжественная часть праздника - возложение венков и цветов к памятнику воинской славы, в котором приняли участие руководители города, школьники, представители Юнармии и «Молодой гвардии». С государственным флагом России на главной площади Кайеркана - знаменная группа войсковой части 40919, с флагом победы – сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России.Шествие Бессмертного полка – более 700 человек - стартовало по традиции в 14.00 от Молодежного центра и завершилось у Ледового дворца, где руководители города и депутаты поздравили жителей района с Днем Победы.- Сегодня мы чествуем подвиги и заслуги наших отцов и дедов, отстоявших независимость нашей страны в той страшной кровопролитную войне. Мы всегда должны помнить: главное - жить под мирным небом, а наши дети должны, помня заслуги ветеранов, преумножать мощь и красоту нашей Родины. С праздником Великой Победы! Низко поклонимся нашим ветаранам! – поздравляя горожан, сказала заместитель главы Норильска по району Кайеркан, начальник кайерканского территориального управления Елена Недбайло.- Ветеранам дорого и очень трудно далась эта победа. Их подвиги должны оставаться в истории, в летописях, в памяти потомков, в памяти миллионов людей. Всем желаю гармонии, здоровья, тепла, жить в радости рядом с близкими и дорогими людьми и вечно помнить о бесценном историческом подвиге наших защитников! - присоединилась к поздравлениям депутат НГСД Нина Шпетная.Поддержал коллегу и депутат Геннадий Енчик:- От Дальнего Востока до Калининграда страна вспоминает отцов и дедов, которые пронесли славу российского оружия. Слава героям, слава великим людям, которые отстояли наши жизни! Пока мы помним великие подвиги наших отцов, мы будем непобедимы!- Мы помним и мы гордимся! С днем Великой Победы, Кайеркан! – завершил череду речей депутат Роман Сербин.Затем тут же, у Ледового дворца, на сцене начался концерт, в котором принимают участие творческие коллективы города: бессменная BrassBanda, ансамбли «Росвесник», «Горлица», "Экспромт" и творческое объединение "Свои", а также гости Кайеркана - "Талнахский перепляс", городская академическая капелла.Фото Марины Андриюк