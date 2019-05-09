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9 мая 2019, 16:32



Жители Талнаха отметили День Победы по традиции широко и торжественно.

- 9 Мая - это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Ветераны прошли через страшные испытания, многое преодолели и спасли человечество от фашистской угрозы. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, низкий вам поклон за великий подвиг! Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в ваш дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердце. От всей души желаю здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! С Днем Победы! – сказал Михаил Шевченко, заместитель главы города по району Талнах, начальник талнахского территориального управления администрации Норильска. Бессмертный полк, в котором прошли более 2500 человек, от площади Победы по улице Таймырской прошествовал к площади Горняков – там состоялась праздничная программа «Звучит Победой май цветущий!» с участием творческих коллективов Большого Норильска. Здесь же прошла акция «Помним. Гордимся. Чтим» и «Спортивный рекорд Победы». Фото Ирины Яринской

Просмотров:203 Празднование Дня Победы в Талнахе началось в 12.45 с шествия спортсменов. Затем на площади Победы руководители города поздравили норильчан с праздником:- 9 Мая - это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Ветераны прошли через страшные испытания, многое преодолели и спасли человечество от фашистской угрозы. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, низкий вам поклон за великий подвиг!Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в ваш дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердце. От всей души желаю здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! С Днем Победы! – сказал Михаил Шевченко, заместитель главы города по району Талнах, начальник талнахского территориального управления администрации Норильска.Бессмертный полк, в котором прошли более 2500 человек, от площади Победы по улице Таймырской прошествовал к площади Горняков – там состоялась праздничная программа «Звучит Победой май цветущий!» с участием творческих коллективов Большого Норильска. Здесь же прошла акция «Помним. Гордимся. Чтим» и «Спортивный рекорд Победы».Фото Ирины Яринской