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9 мая 2019, 16:35



«Мы преклоняем головы перед подвигом наших ветеранов» - Норильск отметил 74-ю годовщину Великой Победы.

- Войска Норильского гарнизона на парад в ознаменование 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены! С поздравительным словом глава Норильска Ринат Ахметчин обращается к норильчанам: - Великая Отечественная война, в которую было вовлечено почти 80 процентов населения земли, стала самым кровопролитным и трагическим уроком для всех стран мира. Советский союз принял на себя самые жестокие удары врага. Именно в нашей стране проходили решающие битвы второй мировой. За свободу Родины боролся весь наш многонациональный народ, которому пришлось пережить мучительные страдания. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной, они должны знать, что мы преклоняем головы перед их подвигом, высоко чтим их стойкость, мужество и верность Отчизне. Сегодня, в мирное время, мы благодарим и помним тех, кто подарил нам возможность спокойно трудиться, радоваться жизни на родной земле. Эту память о том страшном времени и нашей Великой Победе мы будем беречь и передавать нашим детям и внукам. С праздником! С Днём Победы! Парадный расчёт возложил венки к мемориалу «Вечный огонь», и город замер в тишине минуты молчания. Мгновение летит за мгновением… Оглушающий залп из автоматов Калашникова - и в небо взмыли сотни воздушных шаров. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:215 Уже с десяти часов утра горожане стали подтягиваться к площади Памяти Героев. Ровно в 11 с боем курантов и звуком горна начались торжественные мероприятия. Звучит команда «Парад, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» - и все присутствующие на площади как будто стали чуть выше. Командующий парадом подполковник Александр Синьков рапортует начальнику Норильского гарнизона подполковнику Сергею Кохно о готовности Норильского гарнизона к праздничному параду. Руководитель приветствует части Норильского гарнизона и докладывает главе города Ринату Ахметчину:- Войска Норильского гарнизона на парад в ознаменование 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены!С поздравительным словом глава Норильска Ринат Ахметчин обращается к норильчанам:- Великая Отечественная война, в которую было вовлечено почти 80 процентов населения земли, стала самым кровопролитным и трагическим уроком для всех стран мира. Советский союз принял на себя самые жестокие удары врага. Именно в нашей стране проходили решающие битвы второй мировой. За свободу Родины боролся весь наш многонациональный народ, которому пришлось пережить мучительные страдания. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной, они должны знать, что мы преклоняем головы перед их подвигом, высоко чтим их стойкость, мужество и верность Отчизне. Сегодня, в мирное время, мы благодарим и помним тех, кто подарил нам возможность спокойно трудиться, радоваться жизни на родной земле. Эту память о том страшном времени и нашей Великой Победе мы будем беречь и передавать нашим детям и внукам. С праздником! С Днём Победы!Парадный расчёт возложил венки к мемориалу «Вечный огонь», и город замер в тишине минуты молчания. Мгновение летит за мгновением… Оглушающий залп из автоматов Калашникова - и в небо взмыли сотни воздушных шаров.Фото Владимира Макушкина