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9 мая 2019, 16:42



«Полковой блиндаж» в Музее Норильска сегодня был полон как никогда.

На первом этаже «Полкового блиндажа» оборудовали интерактивную площадку «За Победу!». Там можно было сделать сувенир в технике оригами: смастерить красную гвоздику, боевой самолет и солдатскую пилотку. В тематической фотозоне гости праздника делали фотографию на память. А рядом по красивой возрождённой традиции можно было подписать поздравительную открытку, чтобы отправить по почте близким на материк. Марки и открытки музей предлагал бесплатно, причем последние иллюстрированы рисунками из альбома «Норильск – фронту» 1943 года. Второй этаж «Полкового блиндажа» был отдан самой многочисленной группе гостей: там развернулась детская игровая зона «Боевое ГТО» - настоящая полоса препятствий. Малыши оттуда выходили сплошь перебинтованными, но «ранения» были игровыми – на мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи. Привлекал внимание ребят постарше мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова. Взрослые в это время могли отдохнуть после шествия, согреться горячим чаем и послушать песни военных лет на «Привале». Музыкальное настроение там создавали вокалисты клуба авторской песни Городского центра культуры, хор «Вдохновение», образцовый художественный детский фольклорный казачий ансамбль «Казачок» и ансамбль «Казачий спас». Всего же за три часа работы «Полкового блиндажа» музей Норильска посетили свыше тысячи норильчан: большинство приходили семьями, почти все, включая и самих сотрудников музея, - с детьми. Фото Юрии Римской

Просмотров:167 Сотни норильчан пришли сегодня в музей после парада и шествия «Бессмертного полка». Здесь они могли отдохнуть, попить чаю, посмотреть новую выставку «Я – крепость, веду бой…» из фондов Музея «Брестская крепость-герой», поучаствовать в конкурсах.На первом этаже «Полкового блиндажа» оборудовали интерактивную площадку «За Победу!». Там можно было сделать сувенир в технике оригами: смастерить красную гвоздику, боевой самолет и солдатскую пилотку. В тематической фотозоне гости праздника делали фотографию на память. А рядом по красивой возрождённой традиции можно было подписать поздравительную открытку, чтобы отправить по почте близким на материк. Марки и открытки музей предлагал бесплатно, причем последние иллюстрированы рисунками из альбома «Норильск – фронту» 1943 года.Второй этаж «Полкового блиндажа» был отдан самой многочисленной группе гостей: там развернулась детская игровая зона «Боевое ГТО» - настоящая полоса препятствий. Малыши оттуда выходили сплошь перебинтованными, но «ранения» были игровыми – на мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи. Привлекал внимание ребят постарше мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова.Взрослые в это время могли отдохнуть после шествия, согреться горячим чаем и послушать песни военных лет на «Привале». Музыкальное настроение там создавали вокалисты клуба авторской песни Городского центра культуры, хор «Вдохновение», образцовый художественный детский фольклорный казачий ансамбль «Казачок» и ансамбль «Казачий спас».Всего же за три часа работы «Полкового блиндажа» музей Норильска посетили свыше тысячи норильчан: большинство приходили семьями, почти все, включая и самих сотрудников музея, - с детьми.Фото Юрии Римской