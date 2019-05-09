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9 мая 2019, 17:12



Сегодня в рядах Бессмертного полка Большого Норильска - более восьми тысяч человек.

- Я считаю, что для любой страны самое главное не золотовалютный запас и не полезные ископаемые, а память и история, которые есть у любого народа. Пока в памяти людей жива история, страна живёт. «Бессмертный полк» вот уже седьмой год шагает по стране, и люди помнят, кто добывал эту непростую победу. Пока помним мы, наши дети, внуки, правнуки - будет жить и страна, – сказал Ринат Ахметчин, присоединяясь к народному шествию. По данным кураторов акции, в этом году в «Бессмертном полку» Норильска приняло участие более восьми тысяч человек, из которых в Центральном районе - 4500 горожан. Норильчане с гордостью несли портреты своих героев, за каждым из которых - истории настоящих подвигов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:394 Открывал торжественный марш по Норильску образцовый художественный коллектив BrassBanda, за которым шагали бойцы Юнармии и сводный отряд частей Норильского гарнизона. Следом шествовал Бессмертный полк.- Я считаю, что для любой страны самое главное не золотовалютный запас и не полезные ископаемые, а память и история, которые есть у любого народа. Пока в памяти людей жива история, страна живёт. «Бессмертный полк» вот уже седьмой год шагает по стране, и люди помнят, кто добывал эту непростую победу. Пока помним мы, наши дети, внуки, правнуки - будет жить и страна, – сказал Ринат Ахметчин, присоединяясь к народному шествию.По данным кураторов акции, в этом году в «Бессмертном полку» Норильска приняло участие более восьми тысяч человек, из которых в Центральном районе - 4500 горожан.Норильчане с гордостью несли портреты своих героев, за каждым из которых - истории настоящих подвигов.Фото Владимира Макушкина