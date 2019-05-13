Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 мая 2019, 10:23



В АРН расскажут, как фестивали формируют современную городскую повестку.

По мнению эксперта, фундаментальный тренд развития малых и средних городов заключается в том, что они сами создают событийно-фестивальную повестку. Для городского жителя крайне важно ощущение причастности к сообществу и среде, осознание возможности и способности влиять на нее. На лекции Софья представит актуальные проекты, направленные на вовлечение жителей в творческий процесс, расскажет, как раскрыть потенциал горожан и территории. На мастерской участники рассмотрят успешный российский и зарубежный опыт организации фестивалей и попытаются адаптировать его к условиям Норильска. Вместе с экспертом слушатели научатся разрабатывать актуальные социокультурные события и вовлекать различные аудитории в этот процесс. Софья Сол - исполнительный директор фестивальной площадки «Серфлагерь на Горьковском», административный директор АНО «Бессонница», ивент-продюсер подмосковного пространства «Зеленая тропа».​ В ее портфолио - крупные международные фестивали, авторские специализированные проекты. Лекция и мастерская «От бытия к со-бытию: фестивальная жизнь и ивенты в современных городских контекстах» проводятся в рамках проекта «Городской конструктор», реализуемого в поддержку городских изменений Агентством развития Норильска и фондом развития гражданских инициатив «Диалог» с 2017 года. Для участия в лекции и мастерской необходимо зарегистрироваться:https://arnorilsk.timepad.ru/event/976217/. Количество мест ограничено. Место проведения: Агентство развития Норильска (ул. Комсомольская, д. 33А, 3 этаж). Начало в 17:30. Фото из архива ЗП

Просмотров:225 В Агентстве развития Норильска 16 и 17 мая пройдут очередные экспертные встречи проекта «Городской конструктор», сообщает пресс-служба агентства. На этот раз для норильчан выступит ведущий московский арт-менеджер и организатор социокультурных проектов Софья Сол. Ее лекция и мастерская будут посвящены обсуждению фестивальной жизни и ивентов в современных городских контекстах.По мнению эксперта, фундаментальный тренд развития малых и средних городов заключается в том, что они сами создают событийно-фестивальную повестку. Для городского жителя крайне важно ощущение причастности к сообществу и среде, осознание возможности и способности влиять на нее.На лекции Софья представит актуальные проекты, направленные на вовлечение жителей в творческий процесс, расскажет, как раскрыть потенциал горожан и территории.На мастерской участники рассмотрят успешный российский и зарубежный опыт организации фестивалей и попытаются адаптировать его к условиям Норильска. Вместе с экспертом слушатели научатся разрабатывать актуальные социокультурные события и вовлекать различные аудитории в этот процесс.Софья Сол - исполнительный директор фестивальной площадки «Серфлагерь на Горьковском», административный директор АНО «Бессонница», ивент-продюсер подмосковного пространства «Зеленая тропа».​ В ее портфолио - крупные международные фестивали, авторские специализированные проекты.Лекция и мастерская «От бытия к со-бытию: фестивальная жизнь и ивенты в современных городских контекстах» проводятся в рамках проекта «Городской конструктор», реализуемого в поддержку городских изменений Агентством развития Норильска и фондом развития гражданских инициатив «Диалог» с 2017 года.Для участия в лекции и мастерской необходимо зарегистрироваться:https://arnorilsk.timepad.ru/event/976217/. Количество мест ограничено.Место проведения: Агентство развития Норильска (ул. Комсомольская, д. 33А, 3 этаж). Начало в 17:30.Фото из архива ЗП