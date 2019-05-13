Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 мая 2019, 12:55



Минприроды предложило отапливать Крайний Север мусором.

«Хотелось бы, конечно, получать максимальную переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения», - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о лучшей технологии обращения с отходами для Крайнего Севера. Использование технологии плазменного сжигания актуально для Крайнего Севера, так как позволяет максимизировать тепло, получаемое при сжигании мусора. Фото ecokzko.ru

Просмотров:229 Минприроды предложило использовать тепло, получаемое от плазменного сжигания мусора, для отопления домов на Крайнем Севере. Об этом РИА «Новости» сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин. По его словам, в России есть соответствующие наработки, однако широко их не применяют. Сегодня ведомство, по словам министра, заключает соглашение с Курчатовским центром.«Хотелось бы, конечно, получать максимальную переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения», - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о лучшей технологии обращения с отходами для Крайнего Севера.Использование технологии плазменного сжигания актуально для Крайнего Севера, так как позволяет максимизировать тепло, получаемое при сжигании мусора.Фото ecokzko.ru