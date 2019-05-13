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13 мая 2019, 12:55

Минприроды предложило отапливать Крайний Север мусором.


Минприроды предложило использовать тепло, получаемое от плазменного сжигания мусора, для отопления домов на Крайнем Севере. Об этом РИА «Новости» сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин. По его словам, в России есть соответствующие наработки, однако широко их не применяют. Сегодня ведомство, по словам министра, заключает соглашение с Курчатовским центром.
«Хотелось бы, конечно, получать максимальную переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения», - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о лучшей технологии обращения с отходами для Крайнего Севера.
Использование технологии плазменного сжигания актуально для Крайнего Севера, так как позволяет максимизировать тепло, получаемое при сжигании мусора.
Фото ecokzko.ru
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    Список новостей

 13 мая 2019 
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16:51   В Сочи прошёл гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием Путина и Потанина. 15:32   По Красноярскому краю сегодня стартовал конкурс на получение грантов на реализацию социальных проектов.
15:17   В рудной столице разыграли Кубок Талнаха по мини-футболу. 14:51   В Сочи проходят игры Ночной хоккейной лиги. От Норильска там выступают две команды.
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13:29   Норильчанин засудил строителей за 110 дней ожидания сдачи дома в Краснодаре. 13:03   Норильчанка Полина Никуличева стала серебряным призёром всероссийских соревнований среди студентов по тхэквондо.
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10:23   В АРН расскажут, как фестивали формируют современную городскую повестку.

 9 мая 2019 
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16:31   День Победы Кайеркан встретил торжественным возложением цветов к памятной стеле, шествием Бессмертного полка и концертом у Ледового дворца. 12:20   Сегодня в полдень в Музее Норильска для горожан распахнул свои двери «Полковой блиндаж».

 8 мая 2019 
19:27   В Городском центре культуры состоялась традиционная дегустация солдатской каши. Ветераны её качество одобрили, и Норильск праздничным концертом отметил День Победы. 19:13   Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения поздравили ветеранов с Днём Победы.
19:01   В ДТП на автодороге Норильск-Алыкель погибла 20-летняя девушка. 15:25   В норильском Молодёжном центре прошёл практический семинар для волонтёров проекта «Территория: Красные Камни».
14:58   На Таймыре стартовал приём заявок на участие в конкурсе видеороликов «Камера, мотор, поехали». 14:57   В крае началась регистрация участников на «Бирюсу-2019».
14:55   Череда праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, началась с открытия тематической выставки «Я - крепость, веду бой…». 14:53   МФК «Норильский никель» уступил в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Суперлиги. Но это ещё не конец, сегодня предстоит четвёртая игра.
13:49   «Заповедники Таймыра» предлагают экскурсионные туры по Таймыру и на плато Путорана. 13:47   Арт-объекты и Шатёр зимней Универсиады-2019 передадут Красноярску.
12:52   АРН приглашает норильчан к обсуждению будущего бренда туркластера «Арктический». 12:48   В преддверии 9 Мая в Норильске прошёл диктант Победы. Площадкой для его проведения стала гимназия № 11.
10:10   Публичная библиотека приглашает норильских поэтов от 15 до 30 лет к участию в городском конкурсе молодых авторов «Новое перо».

 7 мая 2019 
18:51   В преддверии Дня Победы в «Арктике» прошли финальные соревнования военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» – 2019. 18:35   Литературно-хореографические вечера «Тревожит памятью война» прошли в концертном зале Норильской детской школы искусств на Богдана Хмельницкого, 17 А.
18:05   На Енисее открыта навигация 2019 года. Первые суда отправились в Подкаменную Тунгуску. 17:58   Сразу три краевых министерства примут участие в конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология»
17:42   Сегодня в «Арктике» будет жарко. МФК «Норильский никель» принимает «Тюмень» в рамках третьей четвертьфинальной игры Суперлиги. 16:36   Дорожные службы вовсю готовятся к предстоящему паводку. Сегодня ведётся очистка от снега кюветов и водопропускных труб.
16:19   Норильчанин привлечён к административной ответственности за публикацию экстремистских материалов. 15:38   Несмотря на непогоду, в Норильске проходят репетиции парадного шествия – город готовится ко Дню Победы.
14:21   Ледоход на Енисее постепенно приближается к Дудинке. 14:07   Более 30 норильских пенсионеров окончили университет «Активное долголетие»
14:07   Норильск скорбит вместе с родными погибших в самолёте в Шереметьево. 13:25   S7 Airlines предлагает россиянам назвать рейсы в честь героев Великой Отечественной войны.
10:15   Главный приз в турнире сильнейших: «Оганер» - лауреат конкурса имени Годенко. Они снова лучшие.

 6 мая 2019 
18:11   «Спасибо деду за Победу!» сказали ветеранам благотворительный фонд «Территория добра» и горожане, которые приняли активное участие в благотворительной акции. 16:29   Самолет авиакомпании NordStar совершил посадку в сложных метеоусловиях и выкатился за пределы взлетной полосы.
15:22   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню Победы. 15:20   В кайерканском Ледовом дворце прошёл блиц-турнир по хоккею, посвящённый Дню Победы.
15:08   В российской мини-футбольной Суперлиге стартовали игры плей-офф. На стадии 1/4 финала «Норильский никель» гостил в Тюмени, где взял верх со счетом 5:3 и уступил – 2:4.




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