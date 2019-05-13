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13 мая 2019, 12:57



«Ночь музеев» в этом году будет посвящена 80-летию главного норильского хранилища истории и пройдёт под названием «Музейный бум».

Занятия по душе здесь найдут все поколения, спецформат представят авторы, поэты, художники и музыканты через программу «Погружение», выступит и коллектив уличного театра абсурда «В ожидании Солнца». Для театра абсурда «Музейная ночь» – ещё и знаковая площадка, на которой ровно год назад родилось это новое для Норильска экспериментальное арт-движение, созданное в рамках проекта режиссёра и художника Марины Акишиной. Продолжится музейный марафон в художественной галерее - с 21.00 до 23.00. Переход от музея к галерее тоже будет интересно обыгран - с 20.30 до 21.30 желающие смогут пройти по городу познавательным и весёлым маршрутом, экскурсионным арт-шествием в сопровождении музейных гидов и артистов театра «В ожидании Солнца». Программа в художественной галерее будет посвящена современному искусству, художественным процессам в городе, который во многом определяется деятельностью музейной PolArt резиденции. Откроет программу вторая персональная выставка талантливого норильского фотографа Евгения Щемилина. Автор представит серию работ о родном городе и презентует книгу «Я - Норильск». Завершится «Музейная ночь» на площадке Арктического музея современного искусства на Комсомольской с 23.00 до 00.00 показом-постановкой авангардной моды «Артерии Арктики» уличного театра абсурда «В ожидании Солнца» (18+). Вход на площадку по пригласительным билетам. Своя программа «Музейной ночи» развернётся и в Талнахском филиале музея с 18.00 до 21.00, который в этом году отмечает свой юбилей - 40 лет. Талнахчан ждет большая праздничная программа, новые выставочные проекты и серия мастер-классов. Билеты на каждую из музейных площадок можно купить: в Музее Норильска, Ленинский, 14, 46-13-26; в художественной галерее, Талнахская, 78, 43-35-68. Телефон для справок 46-52-78. С подробной программой «Ночи музеев» можно ознакомиться на сайте: norilskmuseum.ru.

Просмотров:212 «Ночь музеев» в Норильске в этот раз развернётся на четырёх музейных площадках, а также пройдёт через весь город шумным и веселым «экскурсионным шествием». Стартует программа 18 мая в Музее Норильска и продлится с 18.00 до 21.00. Норильчан приглашают стать участниками большой игры «в музей» - принять участие в создании экспозиции, рассказывающей о городе, о них самих, о ярких норильских событиях. Выставка предполагает свободное пространство для историй и предметов горожан, заполнить его сможет каждый посетитель. Для самых активных участников игры музейщики откроют к посещению музейные «закрома» - хранилища музейных коллекций. Самые успешные финалисты игры получат свидетельство как яркие представители «золотого культурного запаса города».Занятия по душе здесь найдут все поколения, спецформат представят авторы, поэты, художники и музыканты через программу «Погружение», выступит и коллектив уличного театра абсурда «В ожидании Солнца». Для театра абсурда «Музейная ночь» – ещё и знаковая площадка, на которой ровно год назад родилось это новое для Норильска экспериментальное арт-движение, созданное в рамках проекта режиссёра и художника Марины Акишиной.Продолжится музейный марафон в художественной галерее - с 21.00 до 23.00. Переход от музея к галерее тоже будет интересно обыгран - с 20.30 до 21.30 желающие смогут пройти по городу познавательным и весёлым маршрутом, экскурсионным арт-шествием в сопровождении музейных гидов и артистов театра «В ожидании Солнца».Программа в художественной галерее будет посвящена современному искусству, художественным процессам в городе, который во многом определяется деятельностью музейной PolArt резиденции. Откроет программу вторая персональная выставка талантливого норильского фотографа Евгения Щемилина. Автор представит серию работ о родном городе и презентует книгу «Я - Норильск».Завершится «Музейная ночь» на площадке Арктического музея современного искусства на Комсомольской с 23.00 до 00.00 показом-постановкой авангардной моды «Артерии Арктики» уличного театра абсурда «В ожидании Солнца» (18+). Вход на площадку по пригласительным билетам.Своя программа «Музейной ночи» развернётся и в Талнахском филиале музея с 18.00 до 21.00, который в этом году отмечает свой юбилей - 40 лет. Талнахчан ждет большая праздничная программа, новые выставочные проекты и серия мастер-классов.Билеты на каждую из музейных площадок можно купить:в Музее Норильска, Ленинский, 14, 46-13-26;в художественной галерее, Талнахская, 78, 43-35-68.Телефон для справок 46-52-78.С подробной программой «Ночи музеев» можно ознакомиться на сайте: norilskmuseum.ru.