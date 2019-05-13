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13 мая 2019, 13:03



Норильчанка Полина Никуличева стала серебряным призёром всероссийских соревнований среди студентов по тхэквондо.

Преодолев сопротивление на начальной стадии, норильчанка вышла в финал, где встретилась с давней соперницей и партнёром по сборной России, мастером спорта из Ульяновска Алёной Горшковой. Ранее Полина побеждала Горшкову – на первенстве России среди молодёжи в 2017-м и на международном турнире в Болгарии в этом году. К сожалению, на этот раз ей этого сделать не удалось – в упорной борьбе норильчанка довольствовалась только вторым местом. Фото участников соревнований

Просмотров:200 Турнир прошёл в подмосковных Люберцах и собрал сильнейших спортсменов из 80 регионов страны. Никуличева там представляла Норильский филиал Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.Преодолев сопротивление на начальной стадии, норильчанка вышла в финал, где встретилась с давней соперницей и партнёром по сборной России, мастером спорта из Ульяновска Алёной Горшковой. Ранее Полина побеждала Горшкову – на первенстве России среди молодёжи в 2017-м и на международном турнире в Болгарии в этом году. К сожалению, на этот раз ей этого сделать не удалось – в упорной борьбе норильчанка довольствовалась только вторым местом.Фото участников соревнований