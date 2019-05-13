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13 мая 2019, 13:29

Норильчанин засудил строителей за 110 дней ожидания сдачи дома в Краснодаре.


Житель Норильска отсудил у ООО «Кубанская строительная компания» неустойку и компенсацию морального вреда за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Об этом сообщает newslab.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, сотрудники которого помогли мужчине отстоять его интересы в суде.
Двухкомнатную квартиру в Краснодаре строители должны были сдать не позднее 31 августа 2018 года. Но нарушили эту часть договора. При этом мужчина полностью выполнил свои обязательства, вовремя оплатив услуги строителей.
Получив уведомление, что 25 августа ему передадут квартиру, он взял отпуск на работе и прилетел в Краснодар. Но к указанному сроку жилой дом в эксплуатацию сдан не был.
«Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано только 20 декабря 2018 г., в результате чего просрочка передачи объекта долевого строительства составила 110 дней. Потребитель обратился к ответчику с требованием выплатить неустойку за нарушение предусмотренного договором срока. В добровольном порядке претензионные требования не были удовлетворены, в связи с чем потребитель вынужден был обратиться в суд за защитой своих прав», — рассказали в надзорном ведомстве.
Суд частично удовлетворил его требования. Строителей обязали выплатить 62 тысячи рублей: 40 000 неустойки, 3000 рублей компенсации морального вреда, 10 000 штрафа, 126,89 рубля расходов на почтовые услуги и 9 тысяч рублей за услуги адвоката.

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    Список новостей

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15:17   В рудной столице разыграли Кубок Талнаха по мини-футболу. 14:51   В Сочи проходят игры Ночной хоккейной лиги. От Норильска там выступают две команды.
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16:35   «Мы преклоняем головы перед подвигом наших ветеранов» - Норильск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. 16:32   Жители Талнаха отметили День Победы по традиции широко и торжественно.
16:31   День Победы Кайеркан встретил торжественным возложением цветов к памятной стеле, шествием Бессмертного полка и концертом у Ледового дворца. 12:20   Сегодня в полдень в Музее Норильска для горожан распахнул свои двери «Полковой блиндаж».

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19:01   В ДТП на автодороге Норильск-Алыкель погибла 20-летняя девушка. 15:25   В норильском Молодёжном центре прошёл практический семинар для волонтёров проекта «Территория: Красные Камни».
14:58   На Таймыре стартовал приём заявок на участие в конкурсе видеороликов «Камера, мотор, поехали». 14:57   В крае началась регистрация участников на «Бирюсу-2019».
14:55   Череда праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, началась с открытия тематической выставки «Я - крепость, веду бой…». 14:53   МФК «Норильский никель» уступил в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Суперлиги. Но это ещё не конец, сегодня предстоит четвёртая игра.
13:49   «Заповедники Таймыра» предлагают экскурсионные туры по Таймыру и на плато Путорана. 13:47   Арт-объекты и Шатёр зимней Универсиады-2019 передадут Красноярску.
12:52   АРН приглашает норильчан к обсуждению будущего бренда туркластера «Арктический». 12:48   В преддверии 9 Мая в Норильске прошёл диктант Победы. Площадкой для его проведения стала гимназия № 11.
10:10   Публичная библиотека приглашает норильских поэтов от 15 до 30 лет к участию в городском конкурсе молодых авторов «Новое перо».

 7 мая 2019 
18:51   В преддверии Дня Победы в «Арктике» прошли финальные соревнования военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» – 2019. 18:35   Литературно-хореографические вечера «Тревожит памятью война» прошли в концертном зале Норильской детской школы искусств на Богдана Хмельницкого, 17 А.
18:05   На Енисее открыта навигация 2019 года. Первые суда отправились в Подкаменную Тунгуску. 17:58   Сразу три краевых министерства примут участие в конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология»
17:42   Сегодня в «Арктике» будет жарко. МФК «Норильский никель» принимает «Тюмень» в рамках третьей четвертьфинальной игры Суперлиги. 16:36   Дорожные службы вовсю готовятся к предстоящему паводку. Сегодня ведётся очистка от снега кюветов и водопропускных труб.
16:19   Норильчанин привлечён к административной ответственности за публикацию экстремистских материалов. 15:38   Несмотря на непогоду, в Норильске проходят репетиции парадного шествия – город готовится ко Дню Победы.
14:21   Ледоход на Енисее постепенно приближается к Дудинке. 14:07   Более 30 норильских пенсионеров окончили университет «Активное долголетие»
14:07   Норильск скорбит вместе с родными погибших в самолёте в Шереметьево. 13:25   S7 Airlines предлагает россиянам назвать рейсы в честь героев Великой Отечественной войны.
10:15   Главный приз в турнире сильнейших: «Оганер» - лауреат конкурса имени Годенко. Они снова лучшие.

 6 мая 2019 
18:11   «Спасибо деду за Победу!» сказали ветеранам благотворительный фонд «Территория добра» и горожане, которые приняли активное участие в благотворительной акции. 16:29   Самолет авиакомпании NordStar совершил посадку в сложных метеоусловиях и выкатился за пределы взлетной полосы.
15:22   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню Победы. 15:20   В кайерканском Ледовом дворце прошёл блиц-турнир по хоккею, посвящённый Дню Победы.
15:08   В российской мини-футбольной Суперлиге стартовали игры плей-офф. На стадии 1/4 финала «Норильский никель» гостил в Тюмени, где взял верх со счетом 5:3 и уступил – 2:4.




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