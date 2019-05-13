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13 мая 2019, 13:29



Норильчанин засудил строителей за 110 дней ожидания сдачи дома в Краснодаре.

Двухкомнатную квартиру в Краснодаре строители должны были сдать не позднее 31 августа 2018 года. Но нарушили эту часть договора. При этом мужчина полностью выполнил свои обязательства, вовремя оплатив услуги строителей. Получив уведомление, что 25 августа ему передадут квартиру, он взял отпуск на работе и прилетел в Краснодар. Но к указанному сроку жилой дом в эксплуатацию сдан не был. «Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано только 20 декабря 2018 г., в результате чего просрочка передачи объекта долевого строительства составила 110 дней. Потребитель обратился к ответчику с требованием выплатить неустойку за нарушение предусмотренного договором срока. В добровольном порядке претензионные требования не были удовлетворены, в связи с чем потребитель вынужден был обратиться в суд за защитой своих прав», — рассказали в надзорном ведомстве. Суд частично удовлетворил его требования. Строителей обязали выплатить 62 тысячи рублей: 40 000 неустойки, 3000 рублей компенсации морального вреда, 10 000 штрафа, 126,89 рубля расходов на почтовые услуги и 9 тысяч рублей за услуги адвоката.

Просмотров:254 Житель Норильска отсудил у ООО «Кубанская строительная компания» неустойку и компенсацию морального вреда за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Об этом сообщает newslab.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, сотрудники которого помогли мужчине отстоять его интересы в суде.Двухкомнатную квартиру в Краснодаре строители должны были сдать не позднее 31 августа 2018 года. Но нарушили эту часть договора. При этом мужчина полностью выполнил свои обязательства, вовремя оплатив услуги строителей.Получив уведомление, что 25 августа ему передадут квартиру, он взял отпуск на работе и прилетел в Краснодар. Но к указанному сроку жилой дом в эксплуатацию сдан не был.«Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано только 20 декабря 2018 г., в результате чего просрочка передачи объекта долевого строительства составила 110 дней. Потребитель обратился к ответчику с требованием выплатить неустойку за нарушение предусмотренного договором срока. В добровольном порядке претензионные требования не были удовлетворены, в связи с чем потребитель вынужден был обратиться в суд за защитой своих прав», — рассказали в надзорном ведомстве.Суд частично удовлетворил его требования. Строителей обязали выплатить 62 тысячи рублей: 40 000 неустойки, 3000 рублей компенсации морального вреда, 10 000 штрафа, 126,89 рубля расходов на почтовые услуги и 9 тысяч рублей за услуги адвоката.