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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:02 Воспитанник норильской школы бокса завоевал медаль на представительном международном турнире.
17:46 В норильском кинотеатре «Родина» прошла детская бесплатная предсеансовая программа «Громкие чтения».
16:51 В Сочи прошёл гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием Путина и Потанина.
15:32 По Красноярскому краю сегодня стартовал конкурс на получение грантов на реализацию социальных проектов.
15:17 В рудной столице разыграли Кубок Талнаха по мини-футболу.
14:51 В Сочи проходят игры Ночной хоккейной лиги. От Норильска там выступают две команды.
14:28 За минувшие выходные кромка льда на Енисее продвинулась почти на 90 километров.
14:04 Норильчане стали победителями общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы».
13:29 Норильчанин засудил строителей за 110 дней ожидания сдачи дома в Краснодаре.
13:03 Норильчанка Полина Никуличева стала серебряным призёром всероссийских соревнований среди студентов по тхэквондо.
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