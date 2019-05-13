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13 мая 2019, 14:04



Норильчане стали победителями общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы».

На групповом этапе норильчане обыграли соперников из Новосибирска (НТЭК) – 5:0 и Ростова-на-Дону (ДПК) – 2:1, а также сыграли вничью с уфимцами (УТЭК) – 1:1 и с таким же счётом завершили игру с воронежцами (ВГППК). В итоге, заняв первое место в группе, они вышли в финал, где встретились с командой Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа. Основное время решающего поединка победителя не выявило – 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались северяне – 3:2. При этом героем встречи стал голкипер Замин Гасанов, отразивший два удара в серии пенальти. Добавим, что проект «Мини-футбол - в вузы» стартовал в 2008 году, став продолжением уже реализуемого на тот момент проекта Ассоциации мини-футбола России - «Мини-футбол - в школу». В этом году норильчане из 42-й школы стали победителями проекта «Мини-футбол - в школу» среди старших юношей. Фото amfr.ru

Просмотров:192 Наша команда, представленная студентами Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, за почётный трофей боролась в «Бронзовой лиге», где выступило десять команд среднеспециальных учебных заведений. Всего же во всех трёх лигах, в том числе «Золотой» и «Серебряной», собралось 110 команд юношей и девушек. Игры прошли в подмосковном Щёлково.На групповом этапе норильчане обыграли соперников из Новосибирска (НТЭК) – 5:0 и Ростова-на-Дону (ДПК) – 2:1, а также сыграли вничью с уфимцами (УТЭК) – 1:1 и с таким же счётом завершили игру с воронежцами (ВГППК). В итоге, заняв первое место в группе, они вышли в финал, где встретились с командой Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа.Основное время решающего поединка победителя не выявило – 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались северяне – 3:2. При этом героем встречи стал голкипер Замин Гасанов, отразивший два удара в серии пенальти.Добавим, что проект «Мини-футбол - в вузы» стартовал в 2008 году, став продолжением уже реализуемого на тот момент проекта Ассоциации мини-футбола России - «Мини-футбол - в школу». В этом году норильчане из 42-й школы стали победителями проекта «Мини-футбол - в школу» среди старших юношей.Фото amfr.ru