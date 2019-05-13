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13 мая 2019, 14:28



За минувшие выходные кромка льда на Енисее продвинулась почти на 90 километров.

Фото из архива ЗП

Просмотров:237 Сегодня на 8.00 утра кромка льда находилась примерно в 1170 километрах от Дудинки, на 10-20 километров ниже посёлка Ворогово. Точное положение кромки льда определить по космическим снимкам невозможно, сообщает управление по делам ГОиЧС Дудинки, поскольку вся акватория реки в последние дни закрыта плотными облаками. Тем не менее уже сейчас можно говорить о том, что ледоход этого года несколько отстаёт от показателей прошлого года: в 2018-м кромка льда находилась в 830 километрах от столицы Таймыра, в 55 километрах ниже посёлка Верхнеимбатское.Фото из архива ЗП