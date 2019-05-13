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13 мая 2019, 14:51



В Сочи проходят игры Ночной хоккейной лиги. От Норильска там выступают две команды.

Команда игроков в возрастной категории 40 лет и старше под руководством тренера Артёма Волкова уже завершила своё выступление: на групповом этапе норильчане уступили во всех трёх встречах: «Торнадо» (Казань) – 1:9, «Динамо» (Краснодар) – 1:3 и «Пскову» - 2:8. В оставшихся играх, по итогам которых формируется окончательное место в турнирной таблице, северяне переиграли «Шахтёр» из Черногорска (Хакасия) – 6:3 и «Медведь» из Кургана – 3:2, но были биты череповецкой «Синтезгруппой» со счетом 1:8 в матче за 49-е место. Всего в дивизионе 40+ приняли участие 64 коллектива. «Заполярник», сформированный из хоккеистов до 40 лет, выступает в малом кубке «Лиги мечты», на данный момент провёл два матча: победа над «Триумфом» (Тверь) – 8:2 и поражение от «Молнии» (Тольятти) – 3:6. Команду тренирует известный в Норильске специалист Александр Тимченко, и в заключительном групповом поединке ей предстоит помериться силами с «Атлантом» из Ялуторовска (Тюменская область). Фото nhliga.org

Просмотров:243 Обе дружины отправились на всероссийский финал под названием «Заполярник», однако играют в разных дивизионах.Команда игроков в возрастной категории 40 лет и старше под руководством тренера Артёма Волкова уже завершила своё выступление: на групповом этапе норильчане уступили во всех трёх встречах: «Торнадо» (Казань) – 1:9, «Динамо» (Краснодар) – 1:3 и «Пскову» - 2:8. В оставшихся играх, по итогам которых формируется окончательное место в турнирной таблице, северяне переиграли «Шахтёр» из Черногорска (Хакасия) – 6:3 и «Медведь» из Кургана – 3:2, но были биты череповецкой «Синтезгруппой» со счетом 1:8 в матче за 49-е место. Всего в дивизионе 40+ приняли участие 64 коллектива.«Заполярник», сформированный из хоккеистов до 40 лет, выступает в малом кубке «Лиги мечты», на данный момент провёл два матча: победа над «Триумфом» (Тверь) – 8:2 и поражение от «Молнии» (Тольятти) – 3:6. Команду тренирует известный в Норильске специалист Александр Тимченко, и в заключительном групповом поединке ей предстоит помериться силами с «Атлантом» из Ялуторовска (Тюменская область).Фото nhliga.org