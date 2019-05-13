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13 мая 2019, 15:17



В рудной столице разыграли Кубок Талнаха по мини-футболу.

В первой паре сборная Кайеркана обыграла соперников из Дудинки, во второй Талнах оказались сильнее молодёжного состава МФК «Норильский никель». В матче за третье место дудинцы не без труда обыграли «молодёжку» - 4:3. В финале же сильнее оказались талнахцы, которые со счетом 5:3 взяли верх над кайерканцами. Также были определены лучшие игроки турнира. Лучшим вратарём был признан Константин Гертнер (Кайеркан), лучшим нападающим - Сергей Козырев (Талнах), лучшим защитником - Дмитрий Меновщиков (Дудинка). Лучшим бомбардиром, а также победителем в номинации «приз зрительских симпатий» стал Михаил Ананьев (Кайеркан). Приз лучшего игрока достался Максиму Половникову из Талнаха. Фото предоставлено спортивным комплексом "Талнах"

Просмотров:170 В традиционных соревнованиях, которые прошли в спортивном комплексе «Талнах», приняли участие четыре команды. Участники провели встречи по упрощенным правилам – два тайма по 20 минут «грязного» времени. По регламенту турнира в борьбу они вступили с полуфинала.В первой паре сборная Кайеркана обыграла соперников из Дудинки, во второй Талнах оказались сильнее молодёжного состава МФК «Норильский никель».В матче за третье место дудинцы не без труда обыграли «молодёжку» - 4:3. В финале же сильнее оказались талнахцы, которые со счетом 5:3 взяли верх над кайерканцами.Также были определены лучшие игроки турнира. Лучшим вратарём был признан Константин Гертнер (Кайеркан), лучшим нападающим - Сергей Козырев (Талнах), лучшим защитником - Дмитрий Меновщиков (Дудинка). Лучшим бомбардиром, а также победителем в номинации «приз зрительских симпатий» стал Михаил Ананьев (Кайеркан). Приз лучшего игрока достался Максиму Половникову из Талнаха.Фото предоставлено спортивным комплексом "Талнах"