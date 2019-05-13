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13 мая 2019, 15:32



По Красноярскому краю сегодня стартовал конкурс на получение грантов на реализацию социальных проектов.

Средства выделяются в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнёрство» на 2019 год. Гранты можно получить на реализацию социальных проектов в сфере гражданского образования, поддержки семьи, детства, профилактики правонарушений несовершеннолетних, культуры, образования, экологии, добровольчества, социальной помощи нуждающимся категориям граждан, благоустройства. Конкурс проводится в 15 номинациях среди двух видов грантов: территориальный долгосрочный со сроком реализации проекта от 6 месяцев до 1 года и территориальный краткосрочный, до 6 месяцев, районов Красноярского края согласно номинациям. Заявки на участие принимаются с 13 мая до 18.00 13 июня. Итоги конкурса станут известны не позднее 15 августа. Для того чтобы подать заявку, необходимо пройти регистрацию на сайте kras-grant.ru/docs/, затем в личном кабинете заполнить и зарегистрировать электронную конкурсную заявку.

Просмотров:165 Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края объявляет о проведении конкурса на получение краевых социальных грантов. К участию приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации.Средства выделяются в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнёрство» на 2019 год.Гранты можно получить на реализацию социальных проектов в сфере гражданского образования, поддержки семьи, детства, профилактики правонарушений несовершеннолетних, культуры, образования, экологии, добровольчества, социальной помощи нуждающимся категориям граждан, благоустройства.Конкурс проводится в 15 номинациях среди двух видов грантов: территориальный долгосрочный со сроком реализации проекта от 6 месяцев до 1 года и территориальный краткосрочный, до 6 месяцев, районов Красноярского края согласно номинациям.Заявки на участие принимаются с 13 мая до 18.00 13 июня. Итоги конкурса станут известны не позднее 15 августа.Для того чтобы подать заявку, необходимо пройти регистрацию на сайте kras-grant.ru/docs/, затем в личном кабинете заполнить и зарегистрировать электронную конкурсную заявку.