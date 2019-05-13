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13 мая 2019, 16:51



В Сочи прошёл гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием Путина и Потанина.

Игра, прошедшая во Дворце спорта «Большой», завершилась со счётом 14:7 в пользу команды легенд, при этом президент страны забил девять шайб. Потанин оформил голевую передачу. «Я не в первый раз участвую в гала-матчах НХЛ. Это настоящий праздник и для зрителей, и для участников. Я считаю, что это очень хорошая традиция, мы её будем продолжать, поддерживать и в ней участвовать», - сказал Владимир Потанин по итогам встречи. Добавим, что Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская организация, генеральным партнёром которой является компания «Норникель», и которая проводится с 2012 года. В финале фестиваля этого года участвуют 162 команды из 76 регионов страны. Норильчане на сочинский фестиваль отправились во второй раз, однако впервые участвуют в двух дивизионах. Фото Ивана Волкова

Просмотров:150 По традиции кульминацией всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, в котором, напомним, также участвуют и две норильские дружины, стал матч легенд отечественного хоккея и сборной Ночной хоккейной лиги (НХЛ). В числе первых на лёд вышел президент России Владимир Путин, цвета хоккеистов-любителей защищал президент «Норникеля» Владимир Потанин, двукратный обладатель Кубка легенд, также являющийся главой попечительского совета лиги.Игра, прошедшая во Дворце спорта «Большой», завершилась со счётом 14:7 в пользу команды легенд, при этом президент страны забил девять шайб. Потанин оформил голевую передачу.«Я не в первый раз участвую в гала-матчах НХЛ. Это настоящий праздник и для зрителей, и для участников. Я считаю, что это очень хорошая традиция, мы её будем продолжать, поддерживать и в ней участвовать», - сказал Владимир Потанин по итогам встречи.Добавим, что Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская организация, генеральным партнёром которой является компания «Норникель», и которая проводится с 2012 года. В финале фестиваля этого года участвуют 162 команды из 76 регионов страны. Норильчане на сочинский фестиваль отправились во второй раз, однако впервые участвуют в двух дивизионах.Фото Ивана Волкова