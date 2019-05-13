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13 мая 2019, 17:46



В норильском кинотеатре «Родина» прошла детская бесплатная предсеансовая программа «Громкие чтения».

Организаторы проекта, кинокомплекс «Родина» и библиотечная система Норильска, считают, что чтение - серьёзный навык по развитию многих умений ребёнка: учит слушать, подмечать детали, сосредотачиваться, считывать символы и догадываться о смысле. Кроме этого проекта норильская «Родина» участвует на сегодняшний день и в других социально-культурных программах. Например, в конкурсе детских мультипликационных фильмов «Мультлитература» в рамках третьего Международного фестиваля детского анимационного кино «Аниматека» участвует воспитанница киновидеоклубного объединения «Экран» 14-летняя норильчанка Софья Проскурякова. Специально для этого конкурса девочка создала в технике покадровой рисованной анимации короткометражную зарисовку «Послушайте» - по одноимённому стихотворению Владимира Маяковского.

Просмотров:145 Напомним, «Громкие чтения» - это проект, который проводится в развлекательной «малышовой» комнате кинокомплекса по воскресеньям.Организаторы проекта, кинокомплекс «Родина» и библиотечная система Норильска, считают, что чтение - серьёзный навык по развитию многих умений ребёнка: учит слушать, подмечать детали, сосредотачиваться, считывать символы и догадываться о смысле.Кроме этого проекта норильская «Родина» участвует на сегодняшний день и в других социально-культурных программах.Например, в конкурсе детских мультипликационных фильмов «Мультлитература» в рамках третьего Международного фестиваля детского анимационного кино «Аниматека» участвует воспитанница киновидеоклубного объединения «Экран» 14-летняя норильчанка Софья Проскурякова.Специально для этого конкурса девочка создала в технике покадровой рисованной анимации короткометражную зарисовку «Послушайте» - по одноимённому стихотворению Владимира Маяковского.