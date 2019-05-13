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13 мая 2019, 19:02

Воспитанник норильской школы бокса завоевал медаль на представительном международном турнире.


Андрей Косенков, член сборной команды России, является воспитанником спортивной школы № 4, где тренировался под руководством тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника. На днях на международном турнире «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» он занял второе место. По дороге к финалу Андрей уверенно выиграл представителей Молдавии, Эстонии, а в финале по счёту судейских записок (3-2) уступил боксёру из Узбекистана.
Следующее крупное соревнование, на котором выступит Андрей Косенков, – чемпионат России, готовиться к которому спортсмену предстоит летом.
Фото участников соревнований
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    Список новостей

 13 мая 2019 
19:02   Воспитанник норильской школы бокса завоевал медаль на представительном международном турнире. 17:46   В норильском кинотеатре «Родина» прошла детская бесплатная предсеансовая программа «Громкие чтения».
16:51   В Сочи прошёл гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием Путина и Потанина. 15:32   По Красноярскому краю сегодня стартовал конкурс на получение грантов на реализацию социальных проектов.
15:17   В рудной столице разыграли Кубок Талнаха по мини-футболу. 14:51   В Сочи проходят игры Ночной хоккейной лиги. От Норильска там выступают две команды.
14:28   За минувшие выходные кромка льда на Енисее продвинулась почти на 90 километров. 14:04   Норильчане стали победителями общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы».
13:29   Норильчанин засудил строителей за 110 дней ожидания сдачи дома в Краснодаре. 13:03   Норильчанка Полина Никуличева стала серебряным призёром всероссийских соревнований среди студентов по тхэквондо.
12:57   «Ночь музеев» в этом году будет посвящена 80-летию главного норильского хранилища истории и пройдёт под названием «Музейный бум». 12:55   Минприроды предложило отапливать Крайний Север мусором.
10:23   В АРН расскажут, как фестивали формируют современную городскую повестку.

 9 мая 2019 
17:12   Сегодня в рядах Бессмертного полка Большого Норильска - более восьми тысяч человек. 16:42   «Полковой блиндаж» в Музее Норильска сегодня был полон как никогда.
16:35   «Мы преклоняем головы перед подвигом наших ветеранов» - Норильск отметил 74-ю годовщину Великой Победы. 16:32   Жители Талнаха отметили День Победы по традиции широко и торжественно.
16:31   День Победы Кайеркан встретил торжественным возложением цветов к памятной стеле, шествием Бессмертного полка и концертом у Ледового дворца. 12:20   Сегодня в полдень в Музее Норильска для горожан распахнул свои двери «Полковой блиндаж».

 8 мая 2019 
19:27   В Городском центре культуры состоялась традиционная дегустация солдатской каши. Ветераны её качество одобрили, и Норильск праздничным концертом отметил День Победы. 19:13   Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения поздравили ветеранов с Днём Победы.
19:01   В ДТП на автодороге Норильск-Алыкель погибла 20-летняя девушка. 15:25   В норильском Молодёжном центре прошёл практический семинар для волонтёров проекта «Территория: Красные Камни».
14:58   На Таймыре стартовал приём заявок на участие в конкурсе видеороликов «Камера, мотор, поехали». 14:57   В крае началась регистрация участников на «Бирюсу-2019».
14:55   Череда праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, началась с открытия тематической выставки «Я - крепость, веду бой…». 14:53   МФК «Норильский никель» уступил в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Суперлиги. Но это ещё не конец, сегодня предстоит четвёртая игра.
13:49   «Заповедники Таймыра» предлагают экскурсионные туры по Таймыру и на плато Путорана. 13:47   Арт-объекты и Шатёр зимней Универсиады-2019 передадут Красноярску.
12:52   АРН приглашает норильчан к обсуждению будущего бренда туркластера «Арктический». 12:48   В преддверии 9 Мая в Норильске прошёл диктант Победы. Площадкой для его проведения стала гимназия № 11.
10:10   Публичная библиотека приглашает норильских поэтов от 15 до 30 лет к участию в городском конкурсе молодых авторов «Новое перо».

 7 мая 2019 
18:51   В преддверии Дня Победы в «Арктике» прошли финальные соревнования военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» – 2019. 18:35   Литературно-хореографические вечера «Тревожит памятью война» прошли в концертном зале Норильской детской школы искусств на Богдана Хмельницкого, 17 А.
18:05   На Енисее открыта навигация 2019 года. Первые суда отправились в Подкаменную Тунгуску. 17:58   Сразу три краевых министерства примут участие в конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология»
17:42   Сегодня в «Арктике» будет жарко. МФК «Норильский никель» принимает «Тюмень» в рамках третьей четвертьфинальной игры Суперлиги. 16:36   Дорожные службы вовсю готовятся к предстоящему паводку. Сегодня ведётся очистка от снега кюветов и водопропускных труб.
16:19   Норильчанин привлечён к административной ответственности за публикацию экстремистских материалов. 15:38   Несмотря на непогоду, в Норильске проходят репетиции парадного шествия – город готовится ко Дню Победы.
14:21   Ледоход на Енисее постепенно приближается к Дудинке. 14:07   Более 30 норильских пенсионеров окончили университет «Активное долголетие»
14:07   Норильск скорбит вместе с родными погибших в самолёте в Шереметьево. 13:25   S7 Airlines предлагает россиянам назвать рейсы в честь героев Великой Отечественной войны.
10:15   Главный приз в турнире сильнейших: «Оганер» - лауреат конкурса имени Годенко. Они снова лучшие.

 6 мая 2019 
18:11   «Спасибо деду за Победу!» сказали ветеранам благотворительный фонд «Территория добра» и горожане, которые приняли активное участие в благотворительной акции. 16:29   Самолет авиакомпании NordStar совершил посадку в сложных метеоусловиях и выкатился за пределы взлетной полосы.
15:22   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню Победы. 15:20   В кайерканском Ледовом дворце прошёл блиц-турнир по хоккею, посвящённый Дню Победы.
15:08   В российской мини-футбольной Суперлиге стартовали игры плей-офф. На стадии 1/4 финала «Норильский никель» гостил в Тюмени, где взял верх со счетом 5:3 и уступил – 2:4.




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