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13 мая 2019, 19:02



Воспитанник норильской школы бокса завоевал медаль на представительном международном турнире.

Следующее крупное соревнование, на котором выступит Андрей Косенков, – чемпионат России, готовиться к которому спортсмену предстоит летом. Фото участников соревнований

Просмотров:157 Андрей Косенков, член сборной команды России, является воспитанником спортивной школы № 4, где тренировался под руководством тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника. На днях на международном турнире «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» он занял второе место. По дороге к финалу Андрей уверенно выиграл представителей Молдавии, Эстонии, а в финале по счёту судейских записок (3-2) уступил боксёру из Узбекистана.Следующее крупное соревнование, на котором выступит Андрей Косенков, – чемпионат России, готовиться к которому спортсмену предстоит летом.Фото участников соревнований