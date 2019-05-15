Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 мая 2019, 16:13

Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» готовятся к традиционному испытанию: весеннему паводку.


Уже введён в действие подробный план мероприятий, позволяющий минимизировать последствия обильного таяния снега. В этом году ситуация осложнена большим количеством осадков, которое значительно превышает среднегодовые показатели. При этом, основываясь на прогнозах Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, гидротехники Заполярного филиала ожидают серьёзного потепления и паводка уже в 20-х числах мая. Предварительные даты затопления восьмиметровой отметки на причалах Дудинского порта - 21-25 мая, прохождение ледохода на Енисее в районе столицы Таймыра прогнозируется с 1 по 5 июня.
Тем временем на всех предприятиях ЗФ и группы компаний «Норникель» начался вывоз снега, осмотр кровель и их очистка. Проводятся противолавинные мероприятия, ремонтируется откачивающее оборудование, очищаются водоотливные каналы, дренажные системы и трубопроводы. Параллельно каждое подразделение составляет план ликвидации аварий, выделяются ресурсы и определяются ответственные лица. На противопаводковых мероприятиях в ЗФ в круглосуточном режиме работает до 40 единиц техники - бульдозеры, грейдеры, самосвалы, экскаваторы, - задействованы около 300 рабочих и специалистов.
Традиционно наибольший объем работ выполнят на промплощадке предприятия «Медвежий ручей», территории гидротехнических сооружений хвостохранилищ Талнахской обогатительной фабрики - впервые в этом году повышенное внимание будет уделено руслу Талнашки, которая пропускает основную часть паводковых вод в этом районе, – и Надеждинского металлургического завода. Здесь, в 15 километрах к югу от завода, работают шесть единиц техники, в том числе «Катерпиллеры» и дизель-электрические тракторы, основное преимущество которых - в широком гусеничном ходу, не позволяющем трактору завязнуть в снегу.
Система гидротехнических сооружений хвостохранилища НМЗ состоит из ограждающей дамбы, которая служит для удержания хвостов от попадания в бассейн реки Далдыкан и озера Пясино, русловой плотины на реке Буровой и защитных сооружений – водоотводных каналов и двух водоподъёмных дамб, перекрывающих ручей Безымянный и реку Буровую. Последняя раньше протекала через территорию хвостохранилища, но за счёт строительства дамбы её течение повернули, равно как и течение ручья Безымянныого, который подходит к хранилищу с восточной стороны. В итоге все воды – паводковые, дождевые – протекают по водоотводным каналам. Паводок ожидается после прохода Енисея, его общий объём, по опыту прошлых лет, может достигнуть 3,5 млн. м3 воды.
Аркадий Петров, заместитель главного инженера НМЗ по гидротехническим сооружениям:
- Мы начали очистку каналов от снега 22 апреля, уже выполнено две трети работ. Также в наших планах очистка от снега коллекторов и насосных станций - к 20 мая хвостохранилище будет полностью готово к пропуску паводковых вод. Кстати, сильный паводок мы наблюдаем раз в шесть лет, последний был в 2014 году. Так что ждём повторения весной 2020-го.
Площадь накопителя отвальных хвостов гидрометаллургического производства завода сегодня составляет около 4 млн м2, тут уложено уже 31 млн м3 хвостов. Для предохранения территории от паводка требуется прочистить каналы, протянувшиеся на 10 километров. Глубина очистки доходит до 10 метров.
Локальный накопитель был сдан в эксплуатацию в 1979-м. Годом позже была отсыпана русловая плотина на уровень 280 метров, дав старт второй очереди строительства действующего хранилища. И за сорок лет работы хвостохранилища переполнения чаши-отстойника ни разу не допускалось.
- В 2007 году было решено нарастить плотину до проектной отметки в 300 метров (в настоящий момент плотина досыпана до отметки 298 м). Плюс создан проект для увеличения полезной ёмкости хвостохранилища до 40 млн м3. В 2015 году принято в эксплуатацию реконструированное хвостохранилище. Теперь у него в запасе ещё восемь лет работы. Дальше, возможно, потребуется новый накопитель. Но это уже другая история, - заключил Аркадий Петров.
Фото Владимира Макушкина
Просмотров:290
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 16 мая 2019 
18:14   Горячая линия по качеству детских товаров и отдыха будет работать в Норильске с 20 мая по 3 июня. 18:13   С сегодняшнего дня закрыта ледовая переправа через реку Дудинку.
17:34   Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля». 16:37   Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36   В Правила землепользования и застройки города внесут изменения. 16:33   Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15   «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина. 13:57   Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55   Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров. 11:48   Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
11:42   По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня. 11:04   Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
10:13   В центре «Виктория» прошел «Праздник смелых и отважных «Я горжусь своим отцом!» - соревнование между папами и сыновьями.

 15 мая 2019 
20:14   Сегодня стартовал второй этап морской исследовательской экспедиции «Трансарктика-2019». 19:52   В Норильске завершился городской смотр-конкурс «Школьная пора».
18:26   Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега. 18:22   Сегодня в рамках детского Чудо-Чадо-Карнавала стартует фотоконкурс.
17:54   Каждому – по потребности? В Красноярске обсудили законопроект, который позволит переводить средства из фонда капремонта между муниципалитетами. 17:00   Более 40 тысяч вакансий предлагает для постоянной работы служба занятости Красноярского края.
16:13   Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» готовятся к традиционному испытанию: весеннему паводку. 14:50   Кромка льда на Енисее в 1118 километрах от Дудинки.
14:08   Вчера в первом чтении принят законопроект, определяющий базового авиаперевозчика для Норильска. 14:02   В ДТП на автодороге Норильск-Талнах пострадал девятимесячный ребёнок.
13:53   Несмотря на то что в этом году ледоход пройдет чуть позже обычного, праздник встречи северного лета пройдет в Дудинке 2 июня. 10:12   Ремесленники Таймыра стали серебряными призерами международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2019»

 14 мая 2019 
18:09   На этой неделе станут известны имена суперфиналистов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 17:27   Последние звонки в Норильске прозвенят 23 мая.
17:22   В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления образования. 17:03   Авиакомпания NordStar информирует о появлении недостоверной информации о продаже блоков кресел на рейсы в Санью.
15:54   Енисейское речное пароходство награждено благодарственным письмом «Норникеля». 14:41   Двести метров автодороги Норильск-Алыкель будет закрыто для движения транспорта в ночь с субботы на воскресенье.
13:57   Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, к Дню защиты детей могут получить материальную помощь. 13:50   Таймыр набирает волонтёров для проведения мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup 2019.
10:28   Рисуя море: юные норильские художники приняли участие в международном Арт-Кампусе в Крыму. 10:18   МФК «Норильский никель» приглашает болельщиков на встречу с игроками.

 13 мая 2019 
19:02   Воспитанник норильской школы бокса завоевал медаль на представительном международном турнире. 17:46   В норильском кинотеатре «Родина» прошла детская бесплатная предсеансовая программа «Громкие чтения».
16:51   В Сочи прошёл гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием Путина и Потанина. 15:32   По Красноярскому краю сегодня стартовал конкурс на получение грантов на реализацию социальных проектов.
15:17   В рудной столице разыграли Кубок Талнаха по мини-футболу. 14:51   В Сочи проходят игры Ночной хоккейной лиги. От Норильска там выступают две команды.
14:28   За минувшие выходные кромка льда на Енисее продвинулась почти на 90 километров. 14:04   Норильчане стали победителями общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы».
13:29   Норильчанин засудил строителей за 110 дней ожидания сдачи дома в Краснодаре. 13:03   Норильчанка Полина Никуличева стала серебряным призёром всероссийских соревнований среди студентов по тхэквондо.
12:57   «Ночь музеев» в этом году будет посвящена 80-летию главного норильского хранилища истории и пройдёт под названием «Музейный бум». 12:55   Минприроды предложило отапливать Крайний Север мусором.
10:23   В АРН расскажут, как фестивали формируют современную городскую повестку.

 9 мая 2019 
17:12   Сегодня в рядах Бессмертного полка Большого Норильска - более восьми тысяч человек. 16:42   «Полковой блиндаж» в Музее Норильска сегодня был полон как никогда.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх