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15 мая 2019, 17:00



Более 40 тысяч вакансий предлагает для постоянной работы служба занятости Красноярского края.

Ознакомиться с краевым банком вакансий можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края, на портале «Работа в России» или в местном Центре занятости населения.

Просмотров:258 Всё больше работодателей доверяют краевой службе занятости подбор персонала - на сегодняшний день жителям региона доступна 41 тысяча предложений постоянной работы, что на пять тысяч вакансий больше, чем год назад. Наиболее востребованны медицинские сёстры и врачи, учителя, инженеры, а также эксперты и менеджеры. По рабочим профессиям – водители, повара, электрогазосварщики, маляры, охранники.Ознакомиться с краевым банком вакансий можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края, на портале «Работа в России» или в местном Центре занятости населения.