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15 мая 2019, 17:54

Каждому – по потребности? В Красноярске обсудили законопроект, который позволит переводить средства из фонда капремонта между муниципалитетами.


В рамках VIII межрегиональной конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология» состоялся круглый стол, на котором участники обменялись опытом реализации программы капитального ремонта в Красноярском крае, сообщает официальный портал региона. Участие в обсуждении приняли руководители органов исполнительной власти региона, депутаты Законодательного собрания, главы городов, члены президиума Общественного совета при Минстрое России, руководство Фонда капитального ремонта, эксперты. Организатором стола выступило министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края.
Основной темой обсуждения стал законопроект, который позволит переводить средства капремонта между муниципалитетами.
Напомним, правительство Красноярского края подготовило и вынесло на обсуждение законопроект, согласно которому возможна передача средств, собранных на капитальный ремонт в одном муниципалитете, для проведения капитальных ремонтных работ в других муниципалитетах. В апреле проект закона был рассмотрен в первом чтении Законодательного собрания.
Замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов пояснил, что на сегодня в крае некоторые муниципалитеты не могут собрать нужный объём средств для покрытия всех расходов на капитальный ремонт, в то время как другие муниципалитеты имеют избыток денег на счетах.
– Для этого мы предлагаем законопроект, в котором допускается заимствование средств на возвратной основе из одного муниципалитета в другой – принцип общего котла в целом по субъекту, – сказал замминистра.
Он сообщил, что к концу года в крае будет 19 муниципалитетов, у которых возникнет нехватка средств на капитальный ремонт. При этом на счетах краевого Фонда капитального ремонта есть уже 9 млрд рублей, и есть муниципальные образования, где в полном объёме средства капремонта не будут израсходованы.
– У нас есть районы, где по 15 многоквартирных двухэтажных домов 60-х годов постройки, которым нужно менять крышу. Если этого не сделать, то позже мы переведём эти дома уже в статус аварийных и подлежащих сносу, а собственных средств у некоторых таких территорий на капремонт нет. Наша задача поддерживать многоквартирные дома в нормальном состоянии, чтобы они могли простоять ещё не один десяток лет, – добавил Евгений Гаврилов.
Он также рассказал, что на сегодня в России уже 17 субъектов работают по принципу общего котла. Среди них Московская и Новосибирская области.
В региональную программу капремонтов в Красноярском крае включено 14207 многоквартирных домов общей площадью 45 млн кв. м. На этот год запланировано выполнение капитального ремонта в 2428 многоквартирных домах. На первый квартал этого года план уже выполнен.
По итогам выступления состоялось активное обсуждение вопроса, присутствовавшие на заседании члены президиума Общественного совета при Минстрое России выразили поддержку законопроекту.
Фото из архива ЗП
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