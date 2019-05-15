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15 мая 2019, 18:22



Сегодня в рамках детского Чудо-Чадо-Карнавала стартует фотоконкурс.

С положением о проведении карнавала можно ознакомиться на сайте города norilsk-city.ru в разделе «Культура».

Просмотров:222 Принять участие в нём может любая семья Норильска. Конкурс проводится с 15 по 30 мая. Принимаются сюжетные, постановочные работы в соответствии с тематикой карнавала - «В городе-Театр!». Количество участников на фото не ограниченно. Костюмы, использованные для фотографии, должны быть изготовлены с учётом того, что именно в них предстоит участвовать в карнавальном шествии, которое пройдёт 1 июня в День защиты детей. Победителей фотоконкурса определит голосование в социальной сети Instagram.С положением о проведении карнавала можно ознакомиться на сайте города norilsk-city.ru в разделе «Культура».