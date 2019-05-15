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15 мая 2019, 18:26



Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега.

Снегоуборкой в Норильске занимаются несколько организаций: «Илан-Норильск» отвечает за содержание улично-дорожной сети, «Автохозяйство» - за уборку снега возле бюджетных учреждений, управляющие компании вывозят снег с придомовых территорий. С этого года к очистке от снега территорий общего пользования присоединилась компания «Регионстрой». Площадь территорий общего пользования составляет порядка трёх миллионов квадратных метров, но сегодня в рамках выделенного финансирования в контракты были включены территории, где снег нужно убирать в первую очередь. Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ администрации Норильска, сообщила, что договорами управления предусмотрена уборка снега в период снегопадов на 25%, а также его вывоз в апреле и мае на 30% от общего объема. Никаких дополнительных субсидий управляющим компаниям не предоставляется. Все затраты лежат на плечах собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. В зависимости от серии дома, размер этой платы варьируется от трёх до семи рублей с квадратного метра площади, периодичность и состав работ собственники определяют на общем собрании. «Жалобы на вывоз снега из дворов - сезонное явление, – говорит Татьяна Шульгина. – Норильчане пишут на все уровни власти, вплоть до Президента страны, но в итоге все письма пересылаются в управление жилищно-коммунального хозяйства, после чего сотрудники УЖКХ готовят ответы. Мы быстрее отреагируем на жалобу и постараемся решить проблему, если она будет передана в управляющую организацию, управление жилищно-коммунального хозяйства или в единую диспетчерскую службу по телефону 43-70-57». Что касается увеличения количества вывозимого снега из дворов, то решение по этому вопросу собственники должны принять на общем собрании, при этом нужно учитывать, что увеличится и размер платы, либо будет пересмотрен перечень выполняемых в рамках договора работ. Графики механизированной уборки управляющие компании размещают на своих сайтах и на сайте администрации города в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство». Специалисты УЖКХ выборочно контролируют уборку территории, ведут учёт вывезенного снега и техники. Также контроль за снегоуборкой ведут и территориальные управления Талнаха и Кайеркана. По словам Татьяны Шульгиной, все проблемы оперативно решаются, жалобы отрабатываются, ситуация по снегоуборке под контролем, вывоз снега продолжится до июня. Фото Ирины Яринской

Просмотров:282 Уже сегодня с придомовых территорий Норильска вывезено на девять тысяч кубометров снега больше, чем за аналогичный период прошлого года: 719 тысяч против 710, которые службы убрали в прошлом году. На уборке дворовых территорий по всем районам Большого Норильска задействовано 65 единиц техники.Снегоуборкой в Норильске занимаются несколько организаций: «Илан-Норильск» отвечает за содержание улично-дорожной сети, «Автохозяйство» - за уборку снега возле бюджетных учреждений, управляющие компании вывозят снег с придомовых территорий. С этого года к очистке от снега территорий общего пользования присоединилась компания «Регионстрой». Площадь территорий общего пользования составляет порядка трёх миллионов квадратных метров, но сегодня в рамках выделенного финансирования в контракты были включены территории, где снег нужно убирать в первую очередь.Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ администрации Норильска, сообщила, что договорами управления предусмотрена уборка снега в период снегопадов на 25%, а также его вывоз в апреле и мае на 30% от общего объема. Никаких дополнительных субсидий управляющим компаниям не предоставляется. Все затраты лежат на плечах собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. В зависимости от серии дома, размер этой платы варьируется от трёх до семи рублей с квадратного метра площади, периодичность и состав работ собственники определяют на общем собрании.«Жалобы на вывоз снега из дворов - сезонное явление, – говорит Татьяна Шульгина. – Норильчане пишут на все уровни власти, вплоть до Президента страны, но в итоге все письма пересылаются в управление жилищно-коммунального хозяйства, после чего сотрудники УЖКХ готовят ответы. Мы быстрее отреагируем на жалобу и постараемся решить проблему, если она будет передана в управляющую организацию, управление жилищно-коммунального хозяйства или в единую диспетчерскую службу по телефону 43-70-57».Что касается увеличения количества вывозимого снега из дворов, то решение по этому вопросу собственники должны принять на общем собрании, при этом нужно учитывать, что увеличится и размер платы, либо будет пересмотрен перечень выполняемых в рамках договора работ.Графики механизированной уборки управляющие компании размещают на своих сайтах и на сайте администрации города в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство». Специалисты УЖКХ выборочно контролируют уборку территории, ведут учёт вывезенного снега и техники. Также контроль за снегоуборкой ведут и территориальные управления Талнаха и Кайеркана.По словам Татьяны Шульгиной, все проблемы оперативно решаются, жалобы отрабатываются, ситуация по снегоуборке под контролем, вывоз снега продолжится до июня.Фото Ирины Яринской