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15 мая 2019, 19:52



В Норильске завершился городской смотр-конкурс «Школьная пора».

Это многоэтапный конкурс, который стартовал ещё в начале учебного года: на организационном собрании представители каждого ученического актива получили план-задание и подробно узнали обо всех этапах. В этом году конкурс был посвящён семье, её ценностям и укреплению взаимодействия и сотрудничества семьи и школы. В рамках первого этапа «Наша удивительная школьная семья» активы оформили электронное портфолио, включающее в себя общую фотографию, краткую историческую справку и описание работы ученического актива. В следующем этапе под названием «Семейная радость – счастливые лица!», ученические активы, отобрав лучшие фото, видеоматериалы и электронные презентации, рассказали о самых активных семьях в своих школах, их совместных делах и увлечениях. Третий этап - «Семьи бывают разные» - проводился в социально-образовательном центре в марте - ученические активы представляли творческое выступление на одну из заданных тем: «Семья и здоровье», «Семья и спорт», «Семья и творчество», «Семья и традиции». Также на третьем этапе активы приняли участие в конкурсных заданиях на интерактивных площадках «Музыкальная семья», «Мы – семья», «СемьЯ» и в викторине «Семейные ценности». Торжественная церемония награждения победителей прошла сегодня на большой сцене Городского центра культуры. На сцене выступят активы 11 общеобразовательных учреждений, около 100 школьников. Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, поздравляя победителей, сказала: «В течение всего учебного года вы все очень много трудились, демонстрировали творческие и организаторские способности, делились идеями, участвовали в различных конкурсах. Вы нашли новых друзей. Вы стали не просто одной большой командой, а большой семьей, где вы и ваши учителя – это сплоченный коллектив, полный уважения друг к другу, к идеям и общим задумкам. Вы талантливые, молодые, целеустремленные и ответственные. Впереди у вас ещё много интересного, верьте в себя и у вас всё обязательно получится!» В общей сложности в смотре-конкурсе в течение учебного года приняли участие 35 общеобразовательных учреждений, включая школу № 24 посёлка Снежногорск – более 700 ребят среднего и старшего звена. Фото Ирины Яринской

Просмотров:235 Вот уже 22-й раз в Норильске прошёл городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора», который организует социально-образовательный центр при поддержке управления общего и дошкольного образования администрации города.Это многоэтапный конкурс, который стартовал ещё в начале учебного года: на организационном собрании представители каждого ученического актива получили план-задание и подробно узнали обо всех этапах. В этом году конкурс был посвящён семье, её ценностям и укреплению взаимодействия и сотрудничества семьи и школы.В рамках первого этапа «Наша удивительная школьная семья» активы оформили электронное портфолио, включающее в себя общую фотографию, краткую историческую справку и описание работы ученического актива. В следующем этапе под названием «Семейная радость – счастливые лица!», ученические активы, отобрав лучшие фото, видеоматериалы и электронные презентации, рассказали о самых активных семьях в своих школах, их совместных делах и увлечениях.Третий этап - «Семьи бывают разные» - проводился в социально-образовательном центре в марте - ученические активы представляли творческое выступление на одну из заданных тем: «Семья и здоровье», «Семья и спорт», «Семья и творчество», «Семья и традиции». Также на третьем этапе активы приняли участие в конкурсных заданиях на интерактивных площадках «Музыкальная семья», «Мы – семья», «СемьЯ» и в викторине «Семейные ценности».Торжественная церемония награждения победителей прошла сегодня на большой сцене Городского центра культуры. На сцене выступят активы 11 общеобразовательных учреждений, около 100 школьников.Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, поздравляя победителей, сказала:«В течение всего учебного года вы все очень много трудились, демонстрировали творческие и организаторские способности, делились идеями, участвовали в различных конкурсах. Вы нашли новых друзей. Вы стали не просто одной большой командой, а большой семьей, где вы и ваши учителя – это сплоченный коллектив, полный уважения друг к другу, к идеям и общим задумкам. Вы талантливые, молодые, целеустремленные и ответственные. Впереди у вас ещё много интересного, верьте в себя и у вас всё обязательно получится!»В общей сложности в смотре-конкурсе в течение учебного года приняли участие 35 общеобразовательных учреждений, включая школу № 24 посёлка Снежногорск – более 700 ребят среднего и старшего звена.Фото Ирины Яринской