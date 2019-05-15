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15 мая 2019, 20:14



Сегодня стартовал второй этап морской исследовательской экспедиции «Трансарктика-2019».

Первый этап стартовал 20 марта этого года. На судне «Академик Трёшников» ученые занимались изучением системы океан-лёд-атмосфера и ближнего космоса с использованием современных технических средств, буйковых систем, крупномасштабной океанографической съёмки с вертолётов, наблюдений со льда и судна, подспутникового мониторинга. На научной базе «Академик Трёшников» была организована сезонная дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс – 2019», судно введено в лёд севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, откуда и начался дрейф. В ходе первого этапа апробированы технологии эксплуатации и кадровое обеспечение ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», проектирование и строительство которой с 2018 года ведется компанией «Адмиралтейские верфи» по заказу Росгидромета. Полученные данные станут основой для российской национальной арктической пространственно-распределенной научной обсерватории. Второй этап экспедиции, который начался сегодня, продлится 26 суток. На судне «Михаил Сомов» ученые будут вести государственный мониторинг природной среды в акватории Баренцева моря. По маршруту будут проводиться гидрометеорологические наблюдения, мониторинг ледовой обстановки и животного мира. Основная цель работ – оценка состояния акваторий, морских и прибрежных экосистем арктических морей в связи с глобальным изменением климата, получение оперативной информации о состоянии экосистем морской среды. Параллельно кинорежиссер Леонид Круглов начнет съемки документального фильма об островах Российской Арктики. Съемки будут проходить в течение трех лет и захватят также Норильск, где режиссер планирует снимать краснокнижных животных и птиц. Выход фильма планируется в 2023 году. В середине лета, 16 июля, начнется третий этап экспедиции «Трансарктика-2019», который продлится 18 суток. Он ориентирован на молодежь: на судне «Профессор Молчанов» будут проводиться комплексные научно-исследовательские работы в Белом и Баренцевом морях в рамках образовательного проекта для студентов российских вузов. Четвёртый, трехмесячный этап экспедиции начнется в июле на судне «Профессор Мультановский». Ученые планируют проводить государственный мониторинг природной среды в акваториях от Чукотского до Баренцева морей. Они проведут работу по восстановлению регулярной системы государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России. Проект «Трансарктика-2019» – наследник традиций полярных исследований и благодаря применению современных методов и технологий - мост в будущее для российской науки. Фото с официального сайта проекта "Трансарктика-2019"

Просмотров:297 Это масштабный проект Росгидромета, продолжающий исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций «Северный полюс» в высокоширотной Арктике.Первый этап стартовал 20 марта этого года. На судне «Академик Трёшников» ученые занимались изучением системы океан-лёд-атмосфера и ближнего космоса с использованием современных технических средств, буйковых систем, крупномасштабной океанографической съёмки с вертолётов, наблюдений со льда и судна, подспутникового мониторинга.На научной базе «Академик Трёшников» была организована сезонная дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс – 2019», судно введено в лёд севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, откуда и начался дрейф.В ходе первого этапа апробированы технологии эксплуатации и кадровое обеспечение ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», проектирование и строительство которой с 2018 года ведется компанией «Адмиралтейские верфи» по заказу Росгидромета. Полученные данные станут основой для российской национальной арктической пространственно-распределенной научной обсерватории.Второй этап экспедиции, который начался сегодня, продлится 26 суток. На судне «Михаил Сомов» ученые будут вести государственный мониторинг природной среды в акватории Баренцева моря. По маршруту будут проводиться гидрометеорологические наблюдения, мониторинг ледовой обстановки и животного мира. Основная цель работ – оценка состояния акваторий, морских и прибрежных экосистем арктических морей в связи с глобальным изменением климата, получение оперативной информации о состоянии экосистем морской среды. Параллельно кинорежиссер Леонид Круглов начнет съемки документального фильма об островах Российской Арктики. Съемки будут проходить в течение трех лет и захватят также Норильск, где режиссер планирует снимать краснокнижных животных и птиц. Выход фильма планируется в 2023 году.В середине лета, 16 июля, начнется третий этап экспедиции «Трансарктика-2019», который продлится 18 суток. Он ориентирован на молодежь: на судне «Профессор Молчанов»будут проводиться комплексные научно-исследовательские работы в Белом и Баренцевом морях в рамках образовательного проекта для студентов российских вузов.Четвёртый, трехмесячный этап экспедиции начнется в июлена судне «Профессор Мультановский». Ученые планируют проводить государственный мониторинг природной среды в акваториях от Чукотского до Баренцева морей. Они проведут работу по восстановлению регулярной системы государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России.Проект «Трансарктика-2019» – наследник традиций полярных исследований и благодаря применению современных методов и технологий - мост в будущее для российской науки.Фото с официального сайта проекта "Трансарктика-2019"