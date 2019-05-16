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16 мая 2019, 10:13



В центре «Виктория» прошел «Праздник смелых и отважных «Я горжусь своим отцом!» - соревнование между папами и сыновьями.

Папы и воспитанники подарили друг другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые. Каждому участнику были вручены самодельные ордена за успешно выполненные задания. А после состоялось традиционное чаепитие. Фото центра Виктория

Просмотров:178 Конкурсно-игровая программа началась с творческого конкурса - визитки «Отец и сын – покорители вершин», яркая презентация создала атмосферу праздника.​ Ребята активно включились в игру «Секретное донесение», где, развивая логическое мышление, справились с непростыми «перепутанными» пословицами о солдатской жизни. Показали удаль богатырскую и приобщились к здоровому образу жизни, устроив соревнование на меткость «Прямо в яблочко». В игре-викторине блеснули знаниями о родах войск, вспомнили героев-земляков. Угадывали, что скрыто в вещевом мешке, используя музыкальные подсказки.Папы и воспитанники подарили друг другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые.Каждому участнику были вручены самодельные ордена за успешно выполненные задания. А после состоялось традиционное чаепитие.Фото центра Виктория