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16 мая 2019, 11:04



Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.

В его адрес поступили обращения от перевозчиков, работающих в этих населённых пунктах, о пересмотре действующих тарифов на перевозки. Изменение тарифа обусловлены удорожанием ГСМ, увеличением расходов на ремонт и эксплуатацию транспортных средств, повышением ставки НДС, приобретением контрольно-кассовой техники, затратами на обслуживание системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, расходами на оплату труда и страховыми взносами. Цена за проезд в указанных территориях не изменялась 3 года. Согласно действующей методике формирования регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам министерством были рассчитаны предельные тарифы и рассмотрены специально созданной комиссией. Так, стоимость проезда в Норильске (Центральный район, район Кайеркан, район Талнах) составит 30 рублей; а на маршрутах Норильск-Кайеркан, Норильск-Талнах – 44 рубля. Постановления правительства края об утверждении новых предельных тарифов вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, ориентировочно 26 мая 2019 года. Фото Ирины Яринской

Просмотров:4012 На заседании правительства Красноярского края были приняты предельные городские тарифы на перевозки пассажиров и багажа в Железногорске, Норильске и северных районах края, а также приравненных к ним местностях, сообщило министерство транспорта Красноярского края.В его адрес поступили обращения от перевозчиков, работающих в этих населённых пунктах, о пересмотре действующих тарифов на перевозки. Изменение тарифа обусловлены удорожанием ГСМ, увеличением расходов на ремонт и эксплуатацию транспортных средств, повышением ставки НДС, приобретением контрольно-кассовой техники, затратами на обслуживание системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, расходами на оплату труда и страховыми взносами.Цена за проезд в указанных территориях не изменялась 3 года.Согласно действующей методике формирования регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам министерством были рассчитаны предельные тарифы и рассмотрены специально созданной комиссией.Так, стоимость проезда в Норильске (Центральный район, район Кайеркан, район Талнах) составит 30 рублей; а намаршрутах Норильск-Кайеркан, Норильск-Талнах – 44 рубля.Постановления правительства края об утверждении новых предельных тарифов вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, ориентировочно 26 мая 2019 года.Фото Ирины Яринской