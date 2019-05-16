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16 мая 2019, 11:42



По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня.

По информации пресс-службы «Норникеля», за полгода зимней навигации докеры морского порта ЗТФ обработали 662 000 т грузов различного назначения в обоих направлениях; погрузочно-разгрузочные работы выполнены на 39 судах корпоративного флота «Норникеля». До начала межнавигационной паузы, длящейся около месяца, портовикам предстоит разгрузить семь морских судов, которые, по предварительным данным, привезут в Дудинку ещё около 56 000 т грузов. В апреле-мае с причалов ЗТФ, которые традиционно затапливаются талыми водами, были вывезены портовые краны. До конца мая с затапливаемой территории переместят более 5000 т грузов, несколько сотен контейнеров с различными материальными ценностями, 11 мобильных портовых кранов Liebherr и значительное количество объектов портовой инфраструктуры. По прогнозам специалистов, затопление причалов ЗТФ, расположенных на восьмиметровой отметке, начнётся 21-25 мая. Ледоход в районе Дудинки ожидается с 1 по 5 июня. Добавим, причалы дудинского порта ежегодно затапливаются во время весеннего половодья и восстанавливаются по окончании ледохода.

Просмотров:222 Заполярный транспортный филиал компании «Норникель» готовится к завершению зимней морской навигации и началу паводкового периода.По информации пресс-службы «Норникеля», за полгода зимней навигации докеры морского порта ЗТФ обработали 662 000 т грузов различного назначения в обоих направлениях; погрузочно-разгрузочные работы выполнены на 39 судах корпоративного флота «Норникеля». До начала межнавигационной паузы, длящейся около месяца, портовикам предстоит разгрузить семь морских судов, которые, по предварительным данным, привезут в Дудинку ещё около 56 000 т грузов.В апреле-мае с причалов ЗТФ, которые традиционно затапливаются талыми водами, были вывезены портовые краны. До конца мая с затапливаемой территории переместят более 5000 т грузов, несколько сотен контейнеров с различными материальными ценностями, 11 мобильных портовых кранов Liebherr и значительное количество объектов портовой инфраструктуры.По прогнозам специалистов, затопление причалов ЗТФ, расположенных на восьмиметровой отметке, начнётся 21-25 мая. Ледоход в районе Дудинки ожидается с 1 по 5 июня.Добавим, причалы дудинского порта ежегодно затапливаются во время весеннего половодья и восстанавливаются по окончании ледохода.