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16 мая 2019, 11:48



Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».

Каждая тематическая смена состоит из 15 занятий. Музейная продлёнка будет работать по будням с 14 до 17 часов в музее на Ленинском проспекте, 14, в художественной галерее и в Талнахском филиале музея. Количество мест в группах ограниченно. Запись по телефонам: 46-13-27, 43-35-68, 44-27-14. Фото с сайта norilskmuseum.ru

Просмотров:174 Музей Норильска приглашает школьников 7-11 лет увлекательно и познавательно провести летние каникулы. Педагоги учреждения подготовили специальную образовательную программу игровых музейных занятий.Каждая тематическая смена состоит из 15 занятий. Музейная продлёнка будет работать по будням с 14 до 17 часов в музее на Ленинском проспекте, 14, в художественной галерее и в Талнахском филиале музея. Количество мест в группах ограниченно.Запись по телефонам: 46-13-27, 43-35-68, 44-27-14.Фото с сайта norilskmuseum.ru