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16 мая 2019, 13:55



Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела УФСБ России по Красноярскому краю в г. Норильске обнаружили в рефрижераторе, расположенном на одной из стоянок Дудинки, 51 экземпляр рыбы, предположительно принадлежащий к виду «сибирский осётр», занесённый в Красную книгу РФ. Как установили полицейские, 48-летний житель Дудинки приобрёл рыбу в апреле этого года у неизвестного лица для дальнейшей реализации. Сумма причинённого ущерба составила более 8 миллионов рублей. Дознавателями ОМВД России по Таймырскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы. Фото пресс-службы ОМВД

Просмотров:163 В Дудинке полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения сибирского осетра.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела УФСБ России по Красноярскому краю в г. Норильске обнаружили в рефрижераторе, расположенном на одной из стоянок Дудинки, 51 экземпляр рыбы, предположительно принадлежащий к виду «сибирский осётр», занесённый в Красную книгу РФ.Как установили полицейские, 48-летний житель Дудинки приобрёл рыбу в апреле этого года у неизвестного лица для дальнейшей реализации. Сумма причинённого ущерба составила более 8 миллионов рублей.Дознавателями ОМВД России по Таймырскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.Фото пресс-службы ОМВД