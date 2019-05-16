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16 мая 2019, 13:57



Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.

По информации управления по делам ГОиЧС администрации муниципального района, сегодня в районе Дудинки уровень воды на Енисее находится на отметке 532 см. Для сравнения: в прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы находился на отметке 625 см, а кромка льда была на участке между посёлками Верхнеимбатское и Верещагино, в 856 км от Дудинки.

Просмотров:192 К утру сегодняшнего дня граница ледового поля на Енисее подошла к Дудинке на расстояние в 1075 километров, кромка льда находится в 43 км ниже Подкаменной Тунгуски.По информации управления по делам ГОиЧС администрации муниципального района, сегодня в районе Дудинки уровень воды на Енисее находится на отметке 532 см. Для сравнения: в прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы находился на отметке 625 см, а кромка льда была на участке между посёлками Верхнеимбатское и Верещагино, в 856 км от Дудинки.