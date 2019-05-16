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16 мая 2019, 15:15



«Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина.

Вопросы, на которые докладчик постарается найти ответы: что музеи могут сделать, чтобы лучше отвечать современным запросам города и его жителей? Как обеспечить музею центральную роль в жизни города и активную связь с образованием и предпринимательством? Как связать музей с новыми возможностями в жизни людей? Как музей может сделать город более приспособленным и комфортным для жизни? Эндрю активно работает с проектами, выстраивающими связи между разными вопросами общественной проблематики, в 1996-1999 гг. был главным редактором издательства Citrus, которое входило в топ-5 ведущих британских издательств, в 1999-2000 в качестве директора по контенту работал над запуском Elancentric.com – первого в Европе сайта, предназначенного для интернет-фрилансеров. Также работал в стартапе Mongrel Worlds — директором журнала Alodis и отвечал за первую в Великобритании систему многоканальной коммуникации издания, рассчитанную на самозанятых профессионалов. Участие в лекции бесплатное. Необходима предварительная регистрация: https://campusnorilsk.timepad.ru/event/978604/ Прямая трансляция (для просмотра регистрация на timepad не нужна): https://www.facebook.com/potaninfoundation/ Телефон для справок 46-52-78. Фото предоставлено Музеем Норильска

Просмотров:151 Лекция пройдет 21 мая в 19 часов в Музее Норильска. Приезд Эндрю Эрскина, специалиста в области инноваций и креативной экономики, который в Великобритании занимается вопросами предпринимательства, стратегического обеспечения проектов и культурного бизнеса, организован норильским музеем совместно с благотворительным фондом Владимира Потанина.Вопросы, на которые докладчик постарается найти ответы: что музеи могут сделать, чтобы лучше отвечать современным запросам города и его жителей? Как обеспечить музею центральную роль в жизни города и активную связь с образованием и предпринимательством? Как связать музей с новыми возможностями в жизни людей? Как музей может сделать город более приспособленным и комфортным для жизни?Эндрю активно работает с проектами, выстраивающими связи между разными вопросами общественной проблематики, в 1996-1999 гг. был главным редактором издательства Citrus, которое входило в топ-5 ведущих британских издательств, в 1999-2000 в качестве директора по контенту работал над запуском Elancentric.com – первого в Европе сайта, предназначенного для интернет-фрилансеров. Также работал в стартапе Mongrel Worlds — директором журнала Alodis и отвечал за первую в Великобритании систему многоканальной коммуникации издания, рассчитанную на самозанятых профессионалов.Участие в лекции бесплатное. Необходима предварительная регистрация: https://campusnorilsk.timepad.ru/event/978604/Прямая трансляция (для просмотра регистрация на timepad не нужна): https://www.facebook.com/potaninfoundation/Телефон для справок 46-52-78.Фото предоставлено Музеем Норильска