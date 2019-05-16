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16 мая 2019, 16:33

Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.


С таким предложением норильские парламентарии обратятся в Заксобрание края.
Как уже писала «Заполярка», правительство Красноярского края подготовило и вынесло на обсуждение законопроект по передаче излишков средств, собранных на капитальный ремонт в одних муниципалитетах, для проведения работ в других городах, где денег не хватает. В апреле проект закона был рассмотрен в первом чтении на сессии Законодательного собрания. Замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов пояснил, что на сегодня в крае некоторые муниципалитеты не могут собрать нужный объём средств для покрытия всех расходов на капитальный ремонт, в то время как другие муниципалитеты имеют избыток денег на счетах: «Законопроект допускает заимствование средств на возвратной основе из одного муниципалитета в другой – принцип общего котла в целом по субъекту».
Норильские депутаты выступили против утверждения законопроекта, решив направить соответствующие письма всем депутатам Законодательного собрания Красноярского края, избранным от Норильска, в том числе спикеру краевого парламента Дмитрию Свиридову. Как пояснил Дмитрий Карасёв, председатель комиссии по городскому хозяйству НГСД, Норильск сегодня показывает высокую собираемость средств на капремонт - по данным на 1 января свыше 85%. С 2015 года, когда начал свою работу Региональный фонд капремонтов, норильчане накопили не счетах более 1,8 млрд рублей. Около 600 млн рублей уже освоено.
«Деньги надо тратить на жилой фонд нашего года. Основное строительство было давно, нового не ведётся, так что существующий жилищный фонд требует ежегодного вложения денег. Против выступили и другие муниципалитеты региона, например, Красноярск. Предполагается, что в мае законопроект пройдёт второе чтение, в связи с чем мы надеемся, законодатели нас услышат и сохранят и нынешнюю формулировку закона неизменной. Но даже если её изменят, мы бы хотели быть в числе городов, исключённых из перечня тех, чьи деньги будут использованы другими территориями региона», - подчеркнул Карасёв.
Он также пояснил причину, по которой у ряда муниципалитетов образуется избыток средств на счетах. Говоря о Норильске, следует учесть короткое лето - основное время капремонтов, а также недостаток квалифицированных подрядчиков на территории. «Схожие проблемы есть и у других городов края. Всё это вместе влияет на план выполнения городами капремонта домов. Плюс законодательно не решено, как деньги, взятые в одной территории, возвращать туда, где их собрали? Механизм законом не определён. К тому же сейчас собранные средства хранятся на банковских счётах, на них начисляются проценты. Вопрос – деньги будут возвращать с процентами или без них?» - отметил Дмитрий Карасёв.
Сегодня половина жилых домов Норильска уже имеет деформации, под угрозой потери жилья – треть населения города, при этом жилищное строительство не ведётся. Многоквартирные дома в нашем городе остро нуждаются в ремонте, тогда как программа капитальных ремонтов реализуется с отставанием. 70% жилых домов Норильска имеет срок эксплуатации свыше 30 лет, в том числе 16% этих домов – более 50 лет.
Фото из архива ЗП
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