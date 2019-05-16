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16 мая 2019, 16:36



В Правила землепользования и застройки города внесут изменения.

«Кроме того, нынешние снегоотвалы находятся в аренде у различных организаций, например, «Байкал-2000», которые подняли тариф за размещение снега. На выделенных зонах муниципалитет может сам определять стоимость складирования снега, поручив эту работу одному из подведомственных учреждений», - сообщила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию. Парламентарии согласились в целом с предлагаемыми изменениями, сочтя некорректным лишь зонирование вблизи Кайеркана. По мнению Геннадия Енчика, зона, располагающаяся в районе 21-го километра трассы Норильск-Алыкель, слишком близка к жилым домам. В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что принимать решение по этому району преждевременно, рекомендовав администрации города совместно с кайерканскими депутатами поискать иное место для организации снегоотвала. Вернуться к обсуждению договорились на следующем заседании комиссии. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:114 В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству самые бурные дебаты вызвали изменения в Правила застройки и землепользования города. Управлением по градостроительству и землепользованию администрации Норильска предложено выделить в Центральном районе и в районе Кайеркан спецзоны, где в будущем планируется размещать снегоотвалы. Они должны по замыслу разгрузить уже существующие участки складирования снега.«Кроме того, нынешние снегоотвалы находятся в аренде у различных организаций, например, «Байкал-2000», которые подняли тариф за размещение снега. На выделенных зонах муниципалитет может сам определять стоимость складирования снега, поручив эту работу одному из подведомственных учреждений», - сообщила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию.Парламентарии согласились в целом с предлагаемыми изменениями, сочтя некорректным лишь зонирование вблизи Кайеркана. По мнению Геннадия Енчика, зона, располагающаяся в районе 21-го километра трассы Норильск-Алыкель, слишком близка к жилым домам. В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что принимать решение по этому району преждевременно, рекомендовав администрации города совместно с кайерканскими депутатами поискать иное место для организации снегоотвала. Вернуться к обсуждению договорились на следующем заседании комиссии.Фото Владимира Макушкина